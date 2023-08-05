Сюрприз в тесте ДНК: два канадца обнаружили, что их поменяли друг с другом сразу после рождения

"Мы договорились, что если бы мы открыли результаты теста, и об этом бы никто не узнал, то мы бы никому и не рассказали", - заявил газете Times Ричард Бове, один из мужчин.

Ричард Бове получил тест ДНК в виде подарка от своей старшей дочери в 2020 году.

Его встревожило открытие, что его предками были украинцы, поляки и ашкеназские евреи, а не американские индейцы и французы, как он считал изначально.

Спустя два года канадка Эвелина Стоки сделала ДНК тест, результаты которого показали, что Бове является ее братом.

Она все поняла, как только узнала, что Бове и младший брат Стоки Эдди Амброс родились в один день в одной и той же больнице в Канаде.

Это открытие вызвало лавину замешательства у Бове и Амброса, которые жили совершенно противоположными жизнями: один воспитывался в украинских традициях, другой - в индейских.

Сейчас Амброс восстанавливает связь со своей смешанной культурой коренных американских и европейских предков, связавшись со своей новой расширенной семьей.