Сюрприз в тесте ДНК: два канадца обнаружили, что их поменяли друг с другом сразу после рождения

После получения результатов тестов ДНК два канадца обнаружили, что их в 1955 году после рождения поменяли местами, пишет американский портал Insider.
"Мы договорились, что если бы мы открыли результаты теста, и об этом бы никто не узнал, то мы бы никому и не рассказали", - заявил газете Times Ричард Бове, один из мужчин.
Ричард Бове получил тест ДНК в виде подарка от своей старшей дочери в 2020 году.
Его встревожило открытие, что его предками были украинцы, поляки и ашкеназские евреи, а не американские индейцы и французы, как он считал изначально.
Спустя два года канадка Эвелина Стоки сделала ДНК тест, результаты которого показали, что Бове является ее братом.
Она все поняла, как только узнала, что Бове и младший брат Стоки Эдди Амброс родились в один день в одной и той же больнице в Канаде.
Это открытие вызвало лавину замешательства у Бове и Амброса, которые жили совершенно противоположными жизнями: один воспитывался в украинских традициях, другой - в индейских.
Сейчас Амброс восстанавливает связь со своей смешанной культурой коренных американских и европейских предков, связавшись со своей новой расширенной семьей.
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