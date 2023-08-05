Украинская телеведущая и модель Ирина Белоцерковец позирует для обложки журнала Playboy после того, как в прошлом году была ранена во время обстрела в Киевской области и потеряла глаз, сообщает американское издание Insider.
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Украинская телезвезда появилась на обложке Playboy после получения тяжелых ранений на войне
Ирина Белоцерковец, муж которой является помощником мэра Киева Виталия Кличко, потеряла левый глаз. Женщине пришлось пройти несколько процедур реконструктивной хирургии после того, как она была ранена в Киеве через три дня после начала войны 24 февраля 2022 года.
В "бронебикини" и повязке на глазу Белоцерковец появилась на обложке первого издания Playboy Ukraine, выпущенного с начала войны.
"Отсутствует глаз, повсюду торчали трубки, побритые после операции волосы. Везде швы, шрамы, раны. Я была монстром Франкенштейна. Моя челюсть сломалась, как веточка. У меня больше не красивое лицо, но остальное мое тело прекрасно", - сказала модель, которая сейчас работает с украинскими культурными силами, ассоциацией художников и музыкантов, которые организовывают мероприятия для поднятия морального духа войск на передовой.
Во время покушения женщина везла своих трех детей домой. Их машина попала под тяжелый обстрел.
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