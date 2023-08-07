Фото ⟩ Провокация на границе Латвии с Беларусью: нелегалы проникли в страну через ограждение

Галерея: Провокация на границе Латвии с Беларусью

Наблюдая за границей с помощью технических средств, пограничники Каплавского погранотделения заметили нескольких лиц, которые незаконно проникли в Латвию после пересечения заграждения. Представители белорусских властей помогли нелегалам преодолеть забор, пережав провода в самостоятельной конструкции забора, а позже также заделав дыру в заборе, чтобы мужчины, нелегально попавшие в Латвию, не вернулись в Беларусь.

Все нарушители границы были задержаны, мужчинам не позволили нелегально проникнуть в Латвию, и они были возвращены в страну выезда в соответствии с нормативно-правовой базой, установленной режимом ЧС.

Напомним, ранее начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении, что белорусские службы не снижают своей активности на границе с Латвией.

"Белорусские службы не сокращают свою активность, наоборот - занимаются повреждением латвийской инфраструктуры, чтобы обеспечить нелегальное проникновение мигрантов в Латвию", - сказал Пуятс.

Он отметил, что также поступают различные сообщения и сигналы, свидетельствующие о желании обострить ситуацию.