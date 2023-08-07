"Элегантная, красивая, эталон!": друзья Маэстро рассказали, какой была Лана Паула

Так, Янис Петерс в рамках программы Panorāma Латвийского телевидения описал Лану такими словами как "Бог", "природа", "работа": "Из этих трех ценностей Лане больше всего соответствовала работа. Я никогда не видел, чтобы она просто отдыхала", - говорит Петерс.

В свою очередь сосед пары Оярс Рубенис говорит, что Лана - это легенда, чье имя навсегда останется в истории Латвии. "Элегантная, красивая, эталон. Очень прямая, жесткая, но очень, очень справедливая", - вспоминает Рубенис.

Как сообщалось, 4 августа стало известно, что скончалась жена Раймонда Паулса Лана.

В тот же вечер в пятницу, 4 августа, в концертном зале "Дзинтари" состоялся концерт Маэстро Раймонда Паулса и камерного оркестра Sinfonietta Rīga под названием Dziesmas bez vārdiem ("Песни без слов").

Маэстро и его супруга 31 августа должны были отметить 61-ю годовщину свадьбы.

Подробнее - в выпуске программы (на латышском языке):