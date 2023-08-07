GDPR - что можно, если очень осторожно, а что - нельзя от слова "вообще"?

Приведем небольшой пример. Допустим, вы продаете несколько различных продуктов и хотите понять покупательское поведение. Если бы вы просматривали список всех продаваемых вами продуктов, а каждого покупателя сделали бы анонимным, то, по сути, у вас был бы просто длинный список проданных продуктов, и вы не смогли бы сделать много анализа в отношении покупателей. Однако если мы псевдонимизируем данные, то сможем проводить анализ, не связывая ничего с персональными атрибутами. Не используя персональные данные, мы можем увидеть, что продукты C и D, как правило, покупаются вместе, поэтому, например, мы можем попробовать объединить эти продукты или рекомендовать один из них, когда другой находится в корзине. Подобный анализ очень полезен для ведения бизнеса, и для его проведения нам не нужно собирать или использовать персональные данные. Помните, что значение считается псевдонимизированным только в том случае, если оно не может быть связано с каким-либо другим набором данных и, как следствие, стать известным, поэтому убедитесь, что вы не используете идентификаторы клиентов или что-то подобное.