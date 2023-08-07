Видео ⟩ В Кроньауце очевидцы засняли, как буря впечатляюще ломает несколько деревьев

В Кроньауце очевидцы запечатлели, как буря впечатляюще ломает несколько деревьев.
Brīdis, kad vētra Kroņaucē lauž kokus pic.twitter.com/IUMTZggebR— Toms Bricis (@boms_tricis) August 7, 2023
Видео очевидца было опубликовано Томом Брицисом, корреспондентом прогноза погоды LTV.
Видео: Разрушения в Кроньауце
Brīdis, kad vētra Kroņaucē lauž kokus pic.twitter.com/IUMTZggebR— Toms Bricis (@boms_tricis) August 7, 2023
Эта скорость ветра соответствует сильному шторму, который наносит большой ущерб, ломает и выкорчевывает деревья, повреждает здания и угрожает жизни людей.
Уже сообщалось, что сегодня, 7 августа, по всей Латвии бушует гроза. В Добельском крае и в других регионах страны жители сообщают о разрушениях - сломанных деревьях, сорванных крышах, разбитых окнах и т. д. Пожарные получают десятки вызовов, а по всей Латвии объявлены предупреждения, которые действуют до самого вечера.
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