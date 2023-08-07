Видео ⟩ В Кроньауце очевидцы засняли, как буря впечатляюще ломает несколько деревьев

Уже сообщалось, что сегодня, 7 августа, по всей Латвии бушует гроза. В Добельском крае и в других регионах страны жители сообщают о разрушениях - сломанных деревьях, сорванных крышах, разбитых окнах и т. д. Пожарные получают десятки вызовов, а по всей Латвии объявлены предупреждения, которые действуют до самого вечера.