Пн, 7.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ В Кроньауце очевидцы засняли, как буря впечатляюще ломает несколько деревьев

Apollo.lv rus.tvnet.lv
,
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
В Кроньауце очевидцы запечатлели, как буря впечатляюще ломает несколько деревьев
В Кроньауце очевидцы запечатлели, как буря впечатляюще ломает несколько деревьев Фото: Ekrānuzņēmums no video

В Кроньауце очевидцы запечатлели, как буря впечатляюще ломает несколько деревьев.

Видео очевидца было опубликовано Томом Брицисом, корреспондентом прогноза погоды LTV.

Видео: Разрушения в Кроньауце

Эта скорость ветра соответствует сильному шторму, который наносит большой ущерб, ломает и выкорчевывает деревья, повреждает здания и угрожает жизни людей.

Уже сообщалось, что сегодня, 7 августа, по всей Латвии бушует гроза. В Добельском крае и в других регионах страны жители сообщают о разрушениях - сломанных деревьях, сорванных крышах, разбитых окнах и т. д. Пожарные получают десятки вызовов, а по всей Латвии объявлены предупреждения, которые действуют до самого вечера.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх