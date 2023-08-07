Кризис в Резекне: мэр может потерять место, уволят 60 сотрудников самоуправления

Если в ходе проверки будут обнаружены нарушения или экономически невыгодное хозяйствование, кресло мэра Резекне может оказаться под угрозой, заявил сегодня, 7 августа, журналистам министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.
Министр сообщил, что сегодня утром поручил государственному секретарю Министерства охраны окружающей среды и регионального развития начать проверку в Резекненском самоуправлении по факту выявленных нарушений. По словам Спринджукса, город испытывает финансовые трудности и от них может пострадать пакет основных муниципальных услуг.
"Высока вероятность, что нам придется помогать Резекне, но мы не можем выдать средства самоуправлению, в котором царит безхозяйственность. Мы должны проверить, что там происходит. Мы не можем оставить город без денег и без помощи людям. Город должен обеспечивать основные нужды, и мы этого добьемся", - сказал министр охраны окружающей среды и регионального развития.
Ранее стало известно, что в целях экономии планируется уволить около 60 сотрудников из различных структур Резекненского самоуправления,
сообщила агентству LETA после заседания финансового комитета Резекненской думы депутат оппозиции Инара Гроце.
По ее словам, встреча состоялась гораздо раньше, чем ожидалось, а затем председатель думы Александр Барташевич отправился в Министерство финансов, чтобы защищать свою позицию. Озвученный ранее план по сокращению объема услуг самоуправления сегодня не рассматривался. Однако Гроце считает, что именно с этого вопроса было бы правильно начать дискуссию.
Комментируя увольнение сотрудников, начальник отдела коммуникации и внешнего сотрудничества Резекненского самоуправления Наталья Юпатова отметила, что их число еще будет уточняться, но больше указанного точно не будет. Подробности станут известны на заседании городской думы в четверг, 10 августа.
"Пересматривая все функции и рабочую нагрузку, все структуры смотрят, как оптимизировать расходы и объем услуг", - сказала Гроце.
Как сообщалось, в бюджете Резекне в этом году не хватает 3,9 млн евро, сказано в докладе о бюджетной ситуации Резекненского самоуправления,
который представила депутатам заместитель начальника финансового управления Резекненского самоуправления Елена Силиня на заседании в четверг, 27 июля.
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