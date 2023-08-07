Кризис в Резекне: мэр может потерять место, уволят 60 сотрудников самоуправления

Министр сообщил, что сегодня утром поручил государственному секретарю Министерства охраны окружающей среды и регионального развития начать проверку в Резекненском самоуправлении по факту выявленных нарушений. По словам Спринджукса, город испытывает финансовые трудности и от них может пострадать пакет основных муниципальных услуг.

"Высока вероятность, что нам придется помогать Резекне, но мы не можем выдать средства самоуправлению, в котором царит безхозяйственность. Мы должны проверить, что там происходит. Мы не можем оставить город без денег и без помощи людям. Город должен обеспечивать основные нужды, и мы этого добьемся", - сказал министр охраны окружающей среды и регионального развития.

Ранее стало известно, что в целях экономии планируется уволить около 60 сотрудников из различных структур Резекненского самоуправления,

сообщила агентству LETA после заседания финансового комитета Резекненской думы депутат оппозиции Инара Гроце.