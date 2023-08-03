Видео ⟩ Дума Резекне планирует экономить за счет пособий

Всего существует восемь видов добровольных пособий, но получателями самых больших сумм в основном являются семьи с детьми. Например, пособие по уходу за новорожденным варьируется от 250 до 1000 евро.

"Это может повлиять на количество налогоплательщиков, поскольку это был стимул жить, декларировать в нашем муниципалитете. Бремя ляжет на плечи жителей", - сказал Гунар Арбиданс, руководитель Резекненской социальной службы.

Это позволит сэкономить муниципалитету около 62 тысяч евро.

Глава социальной службы признал, что сумма, предназначенная для добровольных пособий, необходима для выплаты обязательных пособий.

На вопрос, исходила ли инициатива от социальной службы или руководства муниципалитета, Арбиданс признал:

"Давайте будем честными, конечно, это со стороны руководства, потому что они не могут свести концы с концами. С нашей стороны тоже было предложение, где еще можно найти средства".

Уже сообщалось, что в целях экономии средств по поручению руководства думы руководители учреждений подготовили предложения по сокращению штатов. Думская оппозиция критически оценивает этот путь, говоря, что есть и другие решения по сокращению расходов.

В настоящее время Резекненское самоуправление готовит план действий по улучшению финансового положения в долгосрочной перспективе. От этого будут зависеть дальнейшие возможности получения кредитов.

Учитывая нехватку денег в муниципальном бюджете, восемь учреждений Резекненского самоуправления, в том числе социальная служба, в середине июля получили от исполнительного директора задание оптимизировать штат.

Руководитель социальной службы Гунар Арбиданс считает, что число сотрудников социальной службы нужно, наоборот, увеличивать. Он также полагает, что выгода от сокращения штата для муниципального бюджета будет минимальной.

Видео: Сюжет программы Panorāma