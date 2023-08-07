Фото, Видео ⟩ Яунпилсский замок сильно пострадал от града. Требуются волонтеры

В Яунпилсском замке град выбил окна на втором и третьем этажах, сообщила начальник отдела по связям с общественностью и маркетингу Тукумского края Гундега Ругая.
Из соображений безопасности сегодня и завтра, 7 и 8 августа, замок закрыт для посетителей. Представитель администрации замка подтвердила, что больше всего пострадала южная часть замковой территории - всего было разбито 40 окон с двойным остеклением, повреждены и исторические оконные рамы.
Повреждения также были нанесены крыше, в том числе амбара мельницы.
Izklausās, ka logu pārstiklošanai tuvākās nedēļas Latvijā būs a) mega rindas un b) cenas augšā. Re - Jaunpilī visa pils bez stikliem krusā palikusi! 😮 pic.twitter.com/efSJUWx5xo— Andrejs (@sicis) August 7, 2023
После оценки всего нанесенного ущерба планируется связаться со страховой компанией.
Яунпилсский замок сделал объявление о том, что ему требуются волонтеры для уборки, а также сообщил, что 7 и 8 августа замок будет закрыт.
В Тукумсе также пострадали улицы Пилс и Лиела, где упали деревья и большие ветки деревьев.
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