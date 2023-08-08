Электроснабжение нарушено у 7800 клиентов Sadales tīkls

Проблемы с подачей электроэнергии сохраняются во вторник утром у 7800 клиентов AО Sadales tīkls, сообщили агентству ЛЕТА в компании.
Больше всего затронуты Мадонский, Добельский, Цесисский, Прейльский и Ропажский края.
Представители Sadales tīkls сообщают, что в понедельник, 7 августа, устранено 116 неисправностей в средневольтной сети и 150 неисправностей в низковольтной сети.
В понедельник вечером перебои с электричеством были одновременно у 42 000 клиентов.
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