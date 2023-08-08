Электроснабжение нарушено у 7800 клиентов Sadales tīkls

Больше всего затронуты Мадонский, Добельский, Цесисский, Прейльский и Ропажский края.

Представители Sadales tīkls сообщают, что в понедельник, 7 августа, устранено 116 неисправностей в средневольтной сети и 150 неисправностей в низковольтной сети.

В понедельник вечером перебои с электричеством были одновременно у 42 000 клиентов.