Правительство приняло решение - Яунземе в феврале уйдет с поста главы VID

Во вторник правительство приняло решение не продлевать срок полномочий генерального директора Службы государственных доходов (VID) Иевы Яунземе и прекратить ее трудовые отношения в указанной должности с 12 февраля 2024 года.
После принятого во вторник правительством решения Министерство финансов в сотрудничестве с Государственной канцелярией начнет процесс отбора нового генерального директора VID. Представители Минфина пояснили, что возможен как открытый конкурс на эту должность, так и ротация должностных лиц в рамках государственной гражданской службы.
В Министерство финансов поступило заявление Яунземе от 28 июля 2023 года, в котором она сообщает, что срок ее полномочий в качестве генерального директора VID заканчивается 11 февраля 2024 года и с этой даты она хочет прекратить государственную гражданскую службу в соответствующей должности.
Оценив выполнение стратегических показателей эффективности стратегии развития VID на 2020-2022 годы в 2020-2022 годах, Минфин установил, что часть показателей эффективности не достигнута.
Компания PricewaterhouseCoopers (PwC) провела анализ текущей деятельности и стратегии VID и отметила, что в отношении оценки показателей эффективности стратегического развития VID на 2020-2022 гг. наблюдается прогресс в выполнении показателей в 2020 и 2021 гг., однако общее выполнение целей отсрочено, в основном из-за факторов внешней среды, таких как распространение Covid-19.
Также был сделан вывод о том, что доверие населения к VID, которое могло бы способствовать добровольному исполнению налоговых обязательств, снизилось с 51,2% в 2018 году до 41,7% в 2022 году при запланированном уровне 60%.
Снизился и уровень удовлетворенности клиентов VID качеством обслуживания: с 74% довольных клиентов в 2019 году до 67,1% в 2022 году.
Минфин отмечает, что министр финансов несколько раз в резолюциях генеральному директору VID Яунземе ставил конкретные задачи, так как было установлено, что задачи не выполняются, а также была начата служебная проверка на предмет невыполнения рекомендаций аудиторской проверки, в результате чего был вынесен выговор.
На недостатки и необходимые улучшения в работе VID указал также Государственный контроль после проведения ревизии "Об отчете Латвийской Республики за 2021 год об исполнении государственного бюджета и о бюджетах самоуправлений" и выдал рекомендации VID по исправлению ошибок в учете службой вверенных ей налогов, пошлин и других подобных государственных платежей, а также указал на необходимость улучшить бухгалтерскую функциональность Информационной системы администрирования платежей (ИСАП) VID.
В отчете Госконтроля указано, что недостатки в работе ИСАП существенно ограничили работу ревизоров и помешали им своевременно проводить проверки и получать достаточные и верные ревизионные доказательства правильности и полноты сведений, представленных в годовом налоговом отчете VID за 2021 год.
Стратегия развития VID на 2023-2026 годы предусматривает, что в текущей экономической, социальной и политической ситуации для эффективного выполнения задач необходимы инновационные решения и более тесное сотрудничество с клиентами, партнерами по сотрудничеству, сотрудниками учреждения и другими заинтересованными сторонами.
В новом цикле деятельности VID поставлены амбициозные цели и задачи: стать одной из самых эффективных налоговых и таможенных администраций в Европе, лидером в развитии услуг, которые служат общественным интересам.
Для достижения целей, поставленных в новой стратегии развития VID на 2023-2026 годы, а также чтобы создать эффективную налоговую и таможенную администрацию, отвечающую требованиям современного общества, генеральный директор VID должен уметь определять и достигать амбициозные цели не только для себя как руководителя, но и для своего коллектива, особенно с учетом перспективы возможной реорганизации VID, целью которой является улучшение налогово-таможенной деятельности администрации, а также совершенствование расследования уголовных правонарушений в налогово-таможенной сфере и профессиональных преступлений в стране, отмечают в министерстве.
Минфин признает, что Яунземе имеет опыт руководства командой и обеспечения выполнения оперативных задач, поставленных перед учреждением, и, тем не менее, для развития учреждения в русле обозначенных изменений управляющему необходимы явные лидерские качества.
Хотя при оценке компетенций Яунземе ее стратегическое видение было оценено на "отлично", также было отмечено, что при ее руководстве не удалось достичь самых амбициозных целей, но были достигнуты другие, а также не удалось полностью изменить прежнюю культуру учреждения.
В настоящее время управление командой больше основано на оказании поддержки, чем на целенаправленной работе по развитию команды и постановке целей по развитию.
Несмотря на то, что в VID разработана процедура и принимаются меры, в рамках которых VID обеспечивает и осуществляет управление рисками в сфере предотвращения коррупции и конфликта интересов, выявленные случаи коррупции по-прежнему подрывают репутацию VID, и общественность ожидает активных действий и комментариев руководства, сообщает Минфин.
На основании вышеизложенного принято решение о прекращении Яунземе государственной гражданской службы в связи с истечением срока ее полномочий с 12 февраля 2024 года.
Согласно приказу Минфина от 7 февраля 2019 года Яунземе назначена на должность на определенный срок - пять лет, то есть до 10 февраля 2024 года включительно.
За шесть месяцев до окончания срока Кабинет министров принимает решение о продлении срока еще на пять лет либо решение об освобождении должностного лица от должности Генерального директора VID.
Уже сообщалось, что в апреле этого года Яунземе заявила в программе Латвийского телевидения "Сегодняшний вопрос", что не рассматривает возможность продолжения работы в должности гендиректора VID.
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