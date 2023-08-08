Правительство приняло решение - Яунземе в феврале уйдет с поста главы VID

Для достижения целей, поставленных в новой стратегии развития VID на 2023-2026 годы, а также чтобы создать эффективную налоговую и таможенную администрацию, отвечающую требованиям современного общества, генеральный директор VID должен уметь определять и достигать амбициозные цели не только для себя как руководителя, но и для своего коллектива, особенно с учетом перспективы возможной реорганизации VID, целью которой является улучшение налогово-таможенной деятельности администрации, а также совершенствование расследования уголовных правонарушений в налогово-таможенной сфере и профессиональных преступлений в стране, отмечают в министерстве.

Минфин признает, что Яунземе имеет опыт руководства командой и обеспечения выполнения оперативных задач, поставленных перед учреждением, и, тем не менее, для развития учреждения в русле обозначенных изменений управляющему необходимы явные лидерские качества.

Хотя при оценке компетенций Яунземе ее стратегическое видение было оценено на "отлично", также было отмечено, что при ее руководстве не удалось достичь самых амбициозных целей, но были достигнуты другие, а также не удалось полностью изменить прежнюю культуру учреждения.

В настоящее время управление командой больше основано на оказании поддержки, чем на целенаправленной работе по развитию команды и постановке целей по развитию.