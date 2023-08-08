Радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что умер радиоведущий, писатель и переводчик Леонид Володарский. Ему было 73 года.
Умер автор "гнусавых переводов" Леонид Володарский
Володарский скончался после продолжительной болезни. Прощание пройдет 11 августа.
Леонид Володарский больше всего известен как переводчик многих фильмов в 80-е и 90-е годы. Зрителям запомнилась его манера речи и специфическое "гнусавое" произношение.
За 30 лет Володарский перевел более 5000 фильмов. Он утверждал, что переводил картины синхронно и с первого раза.
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