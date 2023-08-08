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Умер автор "гнусавых переводов" Леонид Володарский

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Переводчик Леонид Володарский.
Переводчик Леонид Володарский. Фото: Wikimedia

Радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что умер радиоведущий, писатель и переводчик Леонид Володарский. Ему было 73 года.

Володарский скончался после продолжительной болезни. Прощание пройдет 11 августа.

Леонид Володарский больше всего известен как переводчик многих фильмов в 80-е и 90-е годы. Зрителям запомнилась его манера речи и специфическое "гнусавое" произношение.

За 30 лет Володарский перевел более 5000 фильмов. Он утверждал, что переводил картины синхронно и с первого раза.

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