Умер автор "гнусавых переводов" Леонид Володарский

Володарский скончался после продолжительной болезни. Прощание пройдет 11 августа.

Леонид Володарский больше всего известен как переводчик многих фильмов в 80-е и 90-е годы. Зрителям запомнилась его манера речи и специфическое "гнусавое" произношение.

За 30 лет Володарский перевел более 5000 фильмов. Он утверждал, что переводил картины синхронно и с первого раза.