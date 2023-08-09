Видео ⟩ Во время бури погиб мужчина, его придавило веткой дерева

Во время разрушительной бури 50-летний мужчина получил удар по голове упавшей веткой липы. Дочь мужчины, работающая в бригаде скорой медицинской помощи, пыталась спасти отца, но он скончался на месте инцидента, сообщает программа Degpunktā.
Сообщается, что трагедия произошла в Свенте (Даугавпилсский край). В понедельник, 7 августа, во время бури, у дочери мужчины был выходной. Днем ее побеспокоил сосед, сообщивший, что ее отец лежит без движения под огромной веткой липы. Дочь схватила аптечку и поспешила к пострадавшему отцу.
Несмотря на ее знания и усилия, отец погиб на месте. Дочь признается, что скептически относилась к положительному исходу, когда начинала реанимационные мероприятия.
Ответственные службы, в том числе пожарные и медики, напоминают о том, что во время бури необходимо оставаться дома.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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