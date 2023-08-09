Видео ⟩ Мост в Резекне в катастрофическом состоянии, но денег на ремонт нет

Эстакада была построена более 40 лет назад и является частью главной улицы города. Серьезный ремонт там не проводился, и теперь жители забеспокоились.

С обеих сторон эстакады на тротуары падают куски бетона разного размера, которые представляют опасность не только для пешеходов на эстакаде, но и для прохожих под ней.

Мэр Резекне Александр Барташевич сообщил, что технический проект по ремонту путепровода будет готов в ближайшее время, но у самоуправления нет денег на реконструкцию, которая может стоить около четырех миллионов евро.

Видео: сюжет программы Bez Tabu