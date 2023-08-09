Морские беспилотники - оружие современной войны

4 августа 2023 года российский торговый танкер "Сиг" подвергся атаке и был выведен из строя в районе Керченского пролива. Вероятно, в атаке участвовал безэкипажный надводный аппарат (БНА).

За день до этого, нападению подвергся десантный корабль "Оленегорский горняк". Ранее было атаковано торговое судно "Спарта IV", которое сопровождал российский патрульный катер.

Британская разведка утверждает, что, хотя корабли "Сиг" и "Спарта IV" ходят под гражданскими флагами, они уже давно имеют контракты на перевозку топлива и военных грузов между Россией и Сирией.

В спецслужбе напомнили, что у российских военных кораблей нет возможности пересечь пролив Босфор, поэтому российские военные силы в Сирии и Средиземном море существенно зависят от "Сиг" и "Спарта IV" и ряда других гражданских кораблей.