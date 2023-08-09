"Есть ситуации, нет отношений". Агнесе Зелтиня о своем статусе

В начале года в публичном пространстве прозвучала новость о том, что актриса и предпринимательница Агнесе Зелтиня больше не является свободной женщиной. Однако, будучи в гостях у программы Iečeko slavenību, Агнесе сообщила, что сейчас не состоит в отношениях.
Она пояснила, что в наши дни появился новый термин - situationship, или неопределенные отношения. "Ситуации есть, отношений нет", говорит актриса.
Отвечая на вопрос, рядом с каким мужчиной она будет чувствовать себя лучше всего, Агнесе сказала: "С тем, кому я действительно нравлюсь. Тот, кто принимает меня со всем. Для меня очень важно, чтобы мужчина мог выражать свои эмоции, чтобы ему было нужно то, что я могу дать".
В свою очередь, говоря о том, какие черты она терпеть не может в мужчинах, Зелтиня отметила: "Категоричность, непринятие мнения, неспособность видеть шире и брать на себя ответственность. А также мужчине нужно уметь любить".
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