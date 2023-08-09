"Есть ситуации, нет отношений". Агнесе Зелтиня о своем статусе

Отвечая на вопрос, рядом с каким мужчиной она будет чувствовать себя лучше всего, Агнесе сказала: "С тем, кому я действительно нравлюсь. Тот, кто принимает меня со всем. Для меня очень важно, чтобы мужчина мог выражать свои эмоции, чтобы ему было нужно то, что я могу дать".