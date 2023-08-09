Премьер: коалиция должна договориться о пяти бюджетных приоритетах

Кариньш предлагает "Объединенному списку" (ОС) и Национальному объединению заключить меморандум о том, что коалиция отказывается от всех новых политических инициатив министерств при подготовке бюджета на 2024 год.

Глава правительства заявил, что в работе правительства необходим больший динамизм, поэтому он предложил партнерам в Сейме согласовать работу, которую необходимо выполнить до конца года, а также некоторые изменения сфер ответственности в правительстве и Сейме.

Согласно сегодняшнему заявлению премьер-министра после встречи с президентом страны Эдгаром Ринкевичем, главная задача правительства - добиться экономической трансформации, которая укрепят латвийскую национальную экономику и ее рост, а также принесет пользу всему обществу.

Для этого Кариньш предлагает фракциям "Нового Единства", ОС и Нацобъединения согласовать пять пунктов, одним из которых являются вышеупомянутые условия формирования бюджета.

Премьер-министр также предлагает договориться о том, что до конца 2023 года будет достигнута договоренность о сети медицинских услуг, а также об обеспечении качества образования и сети школ. Кроме того, Кариньш предлагает согласовать решения по предотвращению нехватки рабочей силы, не ставящие под угрозу развитие национального государства, и принять необходимые меры по развитию рынка капитала с привлечением крупных государственных компаний.

Как сообщалось, чтобы правительство работало более динамично, Кариньш предлагает представителю Национального объединения Рихарду Колсу занять пост министра иностранных дел, при этом "Объединенный список" (ОС) возглавит Министерство экономики, а "Новое Единство" - Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM).

Это будет означать ротацию министерств между партнерами, потому что в настоящее время Министерство иностранных дел находится в ведении "Нового Единства", Министерство экономики возглавляет Нацобъединение, а VARAM - представитель ОС.

Также предложение предусматривает, что должность главы комиссии по национальной безопасности Сейма будет передана от Национального объединения "Новому Единству".