"Действия некоторых министров вызывают дискуссии". Домбрава о предложении Кариньша

Национальное объединение выслушало предложение премьера, но не до конца услышало аргументы в пользу "именно такого варианта и никакого другого", учитывая, что "действия некоторых министров вызывают дискуссии", сказал политик.

Сегодня планируется заседание правления и фракции партии, на которой планируется обсудить это предложение.

Напомним, чтобы правительство работало более динамично, премьер-министр Кришьянис Кариньш предлагает представителю Национального объединения Рихарду Колсу занять пост министра иностранных дел, при этом "Объединенный список" (ОС) возглавит Министерство экономики, а "Новое Единство" - Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM).

Это будет означать ротацию министерств между партнерами, потому что в настоящее время Министерство иностранных дел находится в ведении "Нового Единства", Министерство экономики возглавляет Нацобъединение, а VARAM - представитель ОС.

Также предложение предусматривает, что должность главы комиссии по национальной безопасности Сейма будет передана от Национального объединения "Новому Единству".

Кроме того, премьер-министр призывает коалиционные партии подписать меморандум по ряду задач, которые необходимо выполнить.

В случае, если Нацобъединение и ОС в четверг откажутся от этого предложения, Кариньш готов начать переговоры о формировании нового правительства с Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными".