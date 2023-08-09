"Действия некоторых министров вызывают дискуссии". Домбрава о предложении Кариньша

Национальному объединению в данный момент непонятна аргументация премьер-министра Кришьяниса Кариньша, предложившего перераспределить три министерских портфеля, заявил глава парламентского комитета по национальной безопасности Янис Домбрава (Национальное объединение), сообщает агентство LETA.
Национальное объединение выслушало предложение премьера, но не до конца услышало аргументы в пользу "именно такого варианта и никакого другого", учитывая, что "действия некоторых министров вызывают дискуссии", сказал политик.
Сегодня планируется заседание правления и фракции партии, на которой планируется обсудить это предложение.
Напомним, чтобы правительство работало более динамично, премьер-министр Кришьянис Кариньш предлагает представителю Национального объединения Рихарду Колсу занять пост министра иностранных дел, при этом "Объединенный список" (ОС) возглавит Министерство экономики, а "Новое Единство" - Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM).
Это будет означать ротацию министерств между партнерами, потому что в настоящее время Министерство иностранных дел находится в ведении "Нового Единства", Министерство экономики возглавляет Нацобъединение, а VARAM - представитель ОС.
Также предложение предусматривает, что должность главы комиссии по национальной безопасности Сейма будет передана от Национального объединения "Новому Единству".
Кроме того, премьер-министр призывает коалиционные партии подписать меморандум по ряду задач, которые необходимо выполнить.
В случае, если Нацобъединение и ОС в четверг откажутся от этого предложения, Кариньш готов начать переговоры о формировании нового правительства с Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными".
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