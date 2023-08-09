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Фото ⟩ В Риге установлен первый в Балтии робот-бариста

rus.tvnet.lv
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Робот-бариста Virši-A
Робот-бариста Virši-A Фото: Virši-A/Publicitātes foto

Предприятие Virši-A инвестировало 150 000 евро в робота-бариста - специализированную роботизированную руку для приготовления и продажи кофе и других напитков, говорится в сообщении предприятия бирже Nasdaq Riga.

Новая услуга сочетает в себе функции кофемашины и робота-руки, позволяя приготовить более 20 видов напитков. Робот-бариста доступен в торговом центре Spice.

Член правления Virši-A Линда Прусе указала, что этот проект - первый шаг предприятия за пределы привычной среды автозаправок. Этот подход планируется развивать и в дальнейшем, создавая новые торговые места и решения.

Фото: Virši-A/Publicitātes foto
Фото: Virši-A/Publicitātes foto

Проект был создан в сотрудничестве с кофейной компанией полного сервиса King Coffee Service.

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