Фото ⟩ В Риге установлен первый в Балтии робот-бариста

Новая услуга сочетает в себе функции кофемашины и робота-руки, позволяя приготовить более 20 видов напитков. Робот-бариста доступен в торговом центре Spice.

Член правления Virši-A Линда Прусе указала, что этот проект - первый шаг предприятия за пределы привычной среды автозаправок. Этот подход планируется развивать и в дальнейшем, создавая новые торговые места и решения.

Фото: Virši-A/Publicitātes foto

Фото: Virši-A/Publicitātes foto

Проект был создан в сотрудничестве с кофейной компанией полного сервиса King Coffee Service.