Видео ⟩ Безрассудный водитель BMW на недавно купленной машине въехал в дерево

В Огре некий безрассудный водитель BMW врезался в дерево. Мать шофера в сердцах атаковала сына зонтиком, сообщает программа TV3 Degpunktā.
Узнав об инциденте, сразу прибыла мать водителя, которая была очень расстроена. Она разозлилась на сына и попыталась ударить его зонтиком, но была рада, что он не пострадал.
Полицейские посадили водителя в машину и увезли с места происшествия. Мало кто видел, как произошла авария.
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