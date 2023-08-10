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Видео ⟩ Безрассудный водитель BMW на недавно купленной машине въехал в дерево

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Автомобиль BMW. Иллюстративное фото.
Автомобиль BMW. Иллюстративное фото. Фото: Mati Määrits/Postimees

В Огре некий безрассудный водитель BMW врезался в дерево. Мать шофера в сердцах атаковала сына зонтиком, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Узнав об инциденте, сразу прибыла мать водителя, которая была очень расстроена. Она разозлилась на сына и попыталась ударить его зонтиком, но была рада, что он не пострадал.

Полицейские посадили водителя в машину и увезли с места происшествия. Мало кто видел, как произошла авария.

Подробнее смотрите в программе!

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