Хотя каждый, кто сталкивается с этим, чувствует себя единственным, проблемная кожа в наши дни является обычным явлением. Прыщики, закупоренные поры и даже акне обычно появляются в период полового созревания из-за гормональных изменений. Воспаление кожи может сохраняться даже после достижения преклонного возраста.
Однако взрослые, особенно женщины, также все чаще сталкиваются с акне в более позднем возрасте. Как правильно ухаживать за проблемной кожей и на что следует обратить особое внимание, рассказывает Арта Богданова, консультант аптечной сети Apotheka.
Акне - это хроническое воспалительное заболевание кожи, поражающее сальные железы и связанные с ними волосяные фолликулы. Начинается в раннем подростковом возрасте с себореи на участках лица, шеи, декольте, плеч и лопаток, где располагается большая часть сальных желез. На их активность влияют гормоны – андрогены. В то же время тормозится отшелушивание мертвых клеток с поверхности кожи, что приводит к закупорке. Сальные железы продолжают вырабатывать кожное сало, но оно не выводится на поверхность кожи, и образуются черные и белые комедоны.
"Бактерия Propionibacterium acnes живет на коже всех людей. Для тех, кто склонен к акне, загрязненная кожным салом среда является идеальной средой для размножения бактерий. В результате усиливается воспаление и образуются красные узелки или папулы и пустулы. Хотя акне чаще всего поражает подростков, оно может появиться и в зрелом возрасте. Взрослое акне отличается от подросткового. Высыпания появляются не в Т-зоне, а больше на щеках, шее, декольте и спине. Кроме того, кожа имеет тенденцию становиться сухой, а не жирной, поэтому черных точек становится меньше, появляется больше кожных прыщиков и воспалений", - рассказывает консультант Арта Богданова.
Возникновение воспалений кожи может быть связано с генетикой, может быть вызвано гормональными изменениями, приемом некоторых лекарственных препаратов, нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, недостаточным сном, вредными привычками, а также стрессовыми и климатическими факторами. "Кожные реакции могут проявляться в виде расширенных пор, чрезмерных утолщений, сыпи и даже рубцевания. Неправильный уход за кожей также может способствовать появлению высыпаний. В случае проблемной кожи важно вовремя ее диагностировать, понять необходимые корректировки образа жизни и, посоветовавшись с фармацевтом или специалистом, подобрать наиболее подходящие косметические продукты для ежедневного ухода за кожей", - советует консультант Арта Богданова.
Основные принципы ухода за проблемной кожей
Важно выбирать косметические средства, предназначенные для проблемной кожи, и соблюдать правильные принципы ухода за кожей.
1. Бережное очищение кожи. Регулярное очищение кожи - самый важный шаг в ежедневном уходе за кожей. Слишком сильные ингредиенты могут раздражать кожу, особенно если она склонна к сухости, даже если есть сыпь. Нежные гели или кремы омывают кожу лица, не удаляя липиды. Если кожа лица жирная, рекомендуется выбрать пенку. Очищающие жидкости также можно использовать для очистки кожи. Такие ингредиенты, как салициловая кислота или перекись бензоила, очищают кожу, а также помогают сбалансировать выработку кожного сала в случае жирной кожи. Умываться необходимо два раза в день - утром и вечером. Вы также можете раз в неделю использовать неабразивный скраб, гели или жидкости для пилинга, чтобы очистить поры и улучшить структуру кожи.
2. Применение тоника. После мытья кожи лица соответствующими средствами необходимо нанести тоник. Он поможет удалить излишки кожного сала, стойкий макияж или остатки очищающего средства, а также сведет к минимуму расширенные поры. Следует обратить внимание на тоник, содержащий такие вещества, как салициловая кислота, глюконат цинка, аллантоин, экстракт гамамелиса. Если кожа сухая или страдает от воспалений, выбирайте средства, не содержащие спирта.
3. Увлажнение. Даже если ваша кожа жирная и склонная к акне, ее необходимо увлажнять с помощью соответствующего не забивающего поры крема для лица для раздраженной кожи без отдушек. Не содержащие масел увлажняющие средства подойдут для кожи, которая быстро сохнет. Кремы для проблемной кожи прекрасно увлажняют кожу, уменьшая покраснения и проявления шелушения.
4. Лечение акне. Если на коже есть прыщики, их можно обрабатывать топическими карандашами, которые контролируют рост бактерий, препятствуют образованию воспалений, а также нормализуют секрецию кожного сала.
5. Фотозащита. Для кожи, склонной к образованию акне, используются кремы с SPF-фактором, предназначенные для защиты кожи от воздействия как UVA, так и UVB-лучей.
Полезные советы
• Меняйте наволочку раз в неделю! Бактерии, вызывающие образование акне, размножаются, пока человек спит, и многие из этих бактерий остаются на наволочке.
• Время от времени протирайте экран вашего мобильного телефона предназначенной для этого салфеткой, потому что бактерии также попадают на экран вашего мобильного телефона, особенно если вы ежедневно много разговариваете по телефону.
• Не выдавливайте прыщики! Они исчезнут быстрее, если их не трогать и правильно ухаживать с помощью соответствующих средств для ухода за кожей.
• Отдых может способствовать здоровью кожи! Высокий уровень стресса также оказывает негативное влияние на кожу (повышенная выработка гормона стресса кортизола может увеличить секрецию кожного сала), поэтому рекомендуется больше заниматься спортом, йогой или медитировать.
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