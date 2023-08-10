Как правильно ухаживать за проблемной кожей?

2. Применение тоника. После мытья кожи лица соответствующими средствами необходимо нанести тоник. Он поможет удалить излишки кожного сала, стойкий макияж или остатки очищающего средства, а также сведет к минимуму расширенные поры. Следует обратить внимание на тоник, содержащий такие вещества, как салициловая кислота, глюконат цинка, аллантоин, экстракт гамамелиса. Если кожа сухая или страдает от воспалений, выбирайте средства, не содержащие спирта.

3. Увлажнение. Даже если ваша кожа жирная и склонная к акне, ее необходимо увлажнять с помощью соответствующего не забивающего поры крема для лица для раздраженной кожи без отдушек. Не содержащие масел увлажняющие средства подойдут для кожи, которая быстро сохнет. Кремы для проблемной кожи прекрасно увлажняют кожу, уменьшая покраснения и проявления шелушения.

4. Лечение акне. Если на коже есть прыщики, их можно обрабатывать топическими карандашами, которые контролируют рост бактерий, препятствуют образованию воспалений, а также нормализуют секрецию кожного сала.

5. Фотозащита. Для кожи, склонной к образованию акне, используются кремы с SPF-фактором, предназначенные для защиты кожи от воздействия как UVA, так и UVB-лучей.

Полезные советы

• Меняйте наволочку раз в неделю! Бактерии, вызывающие образование акне, размножаются, пока человек спит, и многие из этих бактерий остаются на наволочке.

• Время от времени протирайте экран вашего мобильного телефона предназначенной для этого салфеткой, потому что бактерии также попадают на экран вашего мобильного телефона, особенно если вы ежедневно много разговариваете по телефону.

• Не выдавливайте прыщики! Они исчезнут быстрее, если их не трогать и правильно ухаживать с помощью соответствующих средств для ухода за кожей.

• Отдых может способствовать здоровью кожи! Высокий уровень стресса также оказывает негативное влияние на кожу (повышенная выработка гормона стресса кортизола может увеличить секрецию кожного сала), поэтому рекомендуется больше заниматься спортом, йогой или медитировать.