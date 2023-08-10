В Норвегии после бури и ливней частично прорвало дамбу

Генераторы дамбы перестали работать в среду утром, после чего не работала автоматическая система, которая должна была открыть шлюз. Вода накапливалась и прорвала плотин, затопив электростанцию и причинив ей серьезные разрушения.

На юге Норвегии ливни начались после урагана Ганс, который бушевал в северной части Европы, в Скандинавии и странах Балтии.

В среду в Норвегии умерла женщина старше 70 лет, которую за день до этого унесло потоком воды. Ей удалось выбраться, но из-за наводнения доставить женщину в больницу смогли лишь спустя несколько часов.

"Мы в кризисной ситуации национального масштаба, - сказал мэр округа Иннландет Од Хов. - Многие местные сообщества изолированы, и экстренные службы могут не достигать людей, нуждающихся в помощи".