В Норвегии после бури и ливней частично прорвало дамбу

В среду на юге Норвегии после нескольких дней ливней и последующего наводнения частично была прорвана дамба. Эвакуироваться пришлось около 1000 человек, сообщает новостное агентство AP.
Ответственные учреждения рассматривали возможность взорвать часть плотины ГЭС Браскерейдфосс, но от идеи отказались, когда вода прорвалась через плотину.
"Вред, который возник бы в результате взрыва бетонного сооружения, был бы настолько велик, что от этого не было бы никакой пользы", - сказал представитель полиции Фредрик Томсон.
Ответственные должностные лица надеются, что теперь уровень воды постепенно выровняется.
Extreme weather in Norway: Town under water— Nordic News (@Nordic_News) August 9, 2023
Video: NRKhttps://t.co/VdmGayZZ0k pic.twitter.com/B0KMffIFoh
Премьер-министр Йонас Гар Стере предупреждает, что наводнения еще не утихли.
"Это еще ни в коем случае не конец. Может быть достигнут самый высокий уровень воды за последние 50 и более лет", - указал он.
ГЭС Браскерейдфосс находится на самой длинной реке Норвегии - Гломма.
Bystanders captured the moment a mobile home crashed into a bridge after being washed into a river during floods in Norway, as Storm Hans lashes northern Europe ⤵️ pic.twitter.com/fQQ0Ax1fuW— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 9, 2023
Генераторы дамбы перестали работать в среду утром, после чего не работала автоматическая система, которая должна была открыть шлюз. Вода накапливалась и прорвала плотин, затопив электростанцию и причинив ей серьезные разрушения.
На юге Норвегии ливни начались после урагана Ганс, который бушевал в северной части Европы, в Скандинавии и странах Балтии.
В среду в Норвегии умерла женщина старше 70 лет, которую за день до этого унесло потоком воды. Ей удалось выбраться, но из-за наводнения доставить женщину в больницу смогли лишь спустя несколько часов.
"Мы в кризисной ситуации национального масштаба, - сказал мэр округа Иннландет Од Хов. - Многие местные сообщества изолированы, и экстренные службы могут не достигать людей, нуждающихся в помощи".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!