Исследователь: "Если кульминация межэтнического напряжения выглядит так, то я могу вздохнуть с облегчением"

Отдельно Игорь Губенко отметил и физическое противостояние во время конфликта, прокомментировав это так:

"Опять же учтем, что да, в ходе этой перепалки был некий физический контакт, но в целом без какой-то крови, без ужасного насилия.

Так что если кульминация межэтнического напряжения в нашем обществе выглядит так, то я могу вздохнуть с облегчением на самом деле".

Ответил исследователь и на вопрос о том, не стали ли такие безосновательные обвинения в некотором роде легитимны из-за инициированной Лианой Лангой кампании по дерусификации Латвии?

Рейнис Знотиньш на момент конфликта с соседями был членом партии "Консервативные", а Лиана Ланга в 2021 году была кандидатом на муниципальных выборах в Огрском крае от этой партии и помощницей депутата 13-го Сейма Дагмары Бейтнере-Ле Галлы от этой же партии.

Говоря об этом, Губенко призвал не забывать и о более широком контексте: "Я думаю, безусловно, война, которая продолжается уже более полутора лет, является неотъемлемым контекстом в этом случае. (...) Мне кажется, что весь наш регион, вся Восточная, а может, даже Центральная, а может, и вообще в целом Европа, безусловно, наверно, как-то по-новому смотрит на русских и русскоязычных людей в контексте происходящей войны.