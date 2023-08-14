Что продемонстрировала ситуация с экс-депутатом Сейма Рейнисом Знотиньшем, публично оклеветавшим русскоязычных соседей, якобы отказавшихся говорить с ним на госязыке? Свое мнение относительно этого события в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" высказал философ, доцент и ведущий исследователь Латвийского университета Игорь Губенко.
Исследователь: "Если кульминация межэтнического напряжения выглядит так, то я могу вздохнуть с облегчением"
Экс-депутат Рейнис Знотиньш вступил в конфликт со своими соседями. Изначально он заявил, что просто пытался добиться того, чтобы те говорили с ним на государственном языке. Но потом в социальных сетях появилось видео, на котором слышно, что соседи говорили на латышском, пытались успокоить нетрезвого Знотиньша и потом вызвали полицию. С ней экс-депутат тоже общался по-хамски, угрожая звонком министру внутренних дел Марису Кучинскису. В итоге пришлось извиняться и выходить из партии "Консервативные".
Философ Игорь Губенко призвал не преувеличивать само по себе событие, но в то же время обратил внимание на реакцию и последствия:
"Все, что я знаю об этой ситуации и об этом видео, говорит не в пользу этого человека. То есть он создал максимально негативный пиар себе и опосредованно, пожалуй, той позиции, которую он озвучивал".
Ведущий исследователь Латвийского университета подчеркнул, что сказанные экс-депутатом слова были одиозными независимо от этнической составляющей конфликта.
"То есть, даже если бы межэтнические отношения там вообще не были актуализированы, эти утверждения - "я руковожу этой страной, и поэтому тебе, соседу, нужно слушать, что я говорю" - совершенно недопустимы. Невозможно их оправдать. И поэтому, мне кажется, все разрешилось так, как в здоровом обществе и должно быть".
Отдельно Игорь Губенко отметил и физическое противостояние во время конфликта, прокомментировав это так:
"Опять же учтем, что да, в ходе этой перепалки был некий физический контакт, но в целом без какой-то крови, без ужасного насилия.
Так что если кульминация межэтнического напряжения в нашем обществе выглядит так, то я могу вздохнуть с облегчением на самом деле".
Ответил исследователь и на вопрос о том, не стали ли такие безосновательные обвинения в некотором роде легитимны из-за инициированной Лианой Лангой кампании по дерусификации Латвии?
Рейнис Знотиньш на момент конфликта с соседями был членом партии "Консервативные", а Лиана Ланга в 2021 году была кандидатом на муниципальных выборах в Огрском крае от этой партии и помощницей депутата 13-го Сейма Дагмары Бейтнере-Ле Галлы от этой же партии.
Говоря об этом, Губенко призвал не забывать и о более широком контексте: "Я думаю, безусловно, война, которая продолжается уже более полутора лет, является неотъемлемым контекстом в этом случае. (...) Мне кажется, что весь наш регион, вся Восточная, а может, даже Центральная, а может, и вообще в целом Европа, безусловно, наверно, как-то по-новому смотрит на русских и русскоязычных людей в контексте происходящей войны.
То есть здесь уже отделить, что стало каким-то решающим элементом в том, что конкретный человек посчитал возможным в таком духе общаться с соседом, мне кажется, сложно. То есть это большой контекст, где, конечно же, роль играют и такие очень, мне кажется, вредоносные инициативы, как эта агрессивная дерусификация".
Прокомментировал философ и поддержку Лианы Ланги на самом высшем уровне. Напомним, незадолго до ухода с должности президент Латвии Эгил Левитс наградил ее плакетой (памятной медалью) "за продвижение Латвии как национальной страны и латышского языка как публичного языка общения, за борьбу против выражений последствий колониализма советской и царской России и за гражданскую смелость и активность".
"Тот факт, что она была вручена непосредственно перед уходом президента, во многом, мне кажется, позволяет ретроспективно смотреть на этот жест как на некую ушедшую, ну, не эпоху, может быть, но по крайней мере... В какой-то степени он маркировал Лангу и ее инициативу как нечто, что принадлежит к этому, заканчивающемуся этапу".
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