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Россия собрала 100 000 солдат в Купянском районе, Украина эвакуирует население

rus.tvnet.lv
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Война в Украине
Война в Украине Фото: Reuters/ScanPix

Власти Харьковской области Украины объявили о начале обязательной эвакуации из 37 населенных пунктов Купянского района из-за постоянных обстрелов, сообщает Русская служба BBC.

Жители будут эвакуированы из населенных пунктов, близких к зоне боевых действий.

В частности, речь идет о населенных пунктах в Двуречанской поселковой, Петропавловской сельской, Кондрашевской сельской, Куриловской сельской и Купянской городской территориальных общинах.

Сообщений об эвакуации из Купянска нет.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал о сложной ситуации на Купянском направлении, где, по имеющейся информации, сосредоточено 100 тысяч российских военнослужащих.

"Цель противника - прорвать оборону наших войск и войти непосредственно в Купянск", - заявил генерал "Украинской правде".

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