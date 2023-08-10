Россия собрала 100 000 солдат в Купянском районе, Украина эвакуирует население

Жители будут эвакуированы из населенных пунктов, близких к зоне боевых действий.

В частности, речь идет о населенных пунктах в Двуречанской поселковой, Петропавловской сельской, Кондрашевской сельской, Куриловской сельской и Купянской городской территориальных общинах.

Сообщений об эвакуации из Купянска нет.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал о сложной ситуации на Купянском направлении, где, по имеющейся информации, сосредоточено 100 тысяч российских военнослужащих.

"Цель противника - прорвать оборону наших войск и войти непосредственно в Купянск", - заявил генерал "Украинской правде".