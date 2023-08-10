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Видео ⟩ Рижская дума расторгла контракт с Ceļu pārvalde

rus.tvnet.lv
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Ремонт дороги
Ремонт дороги Фото: Blazej Lyjak/Shutterstock

Рижская дума расторгает договор с компанией Ceļu pārvalde, причастной к так называемому дорожно-строительному картелю и наказанной Советом по конкуренции, сообщает программа Panorāma.

Депутат Рижской думы Виестурс Клейнбергс заявил, что компания Ceļu pārvalde, которая является одним из основных предприятий по обслуживанию улиц столицы, не в состоянии обеспечить даже ежедневные работы,

потому что сотрудники отказываются выходить на работу.

В четверг, 10 августа, состоялось заседание Комитет транспорта и сообщения Рижской думы в связи с судебным процессом о защите, возбужденным Ceļu pārvalde.

Сейчас Рижская дума расторгает договор с компанией Ceļu pārvalde.

Однако вскоре может быть расторгнут договор и с другой строительной компанией - ReRe Vide, у которого также есть процесс правовой защиты.

Видео: Сюжет программы Panorāma

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