Видео ⟩ Рижская дума расторгла контракт с Ceļu pārvalde

Депутат Рижской думы Виестурс Клейнбергс заявил, что компания Ceļu pārvalde, которая является одним из основных предприятий по обслуживанию улиц столицы, не в состоянии обеспечить даже ежедневные работы,

потому что сотрудники отказываются выходить на работу.

В четверг, 10 августа, состоялось заседание Комитет транспорта и сообщения Рижской думы в связи с судебным процессом о защите, возбужденным Ceļu pārvalde.

Сейчас Рижская дума расторгает договор с компанией Ceļu pārvalde.

Однако вскоре может быть расторгнут договор и с другой строительной компанией - ReRe Vide, у которого также есть процесс правовой защиты.

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