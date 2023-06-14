Совет по конкуренции: три компании оштрафованы за участие в картеле

Совет по конкуренции оштрафовал компании на общую сумму 4 451 649,77 евро по делу о картеле в сфере дорожного строительства.

На основании информации, предоставленной Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и дополнительных доказательств, полученных в ходе расследования, СК выявил в деятельности дорожно-строительных компаний нарушения требований закона о конкуренции и Договора о функционировании Европейского союза в сфере конкуренции.

Совет по конкуренции обнаружил запрещенное соглашение в организованных Latvijas valsts ceļi публичных тендерах на строительство дорог и магистралей в Латвии.

A.C.B оштрафовали на 2 920 157,18 евро, Ceļu pārvalde - на 1 026 958,61 евро, bet Strabag - на 504 533,98 евро.

Кроме того, СК достиг соглашения с A.C.B и Strabag о прекращении судебного спора по делу, компании согласились с установленными фактами и обязались не обжаловать окончательное решение. Мировое соглашение предусматривает снижение штрафа на 10%.

СК отмечает, что совокупная рыночная доля участников на рынке строительства дорог и автомагистралей в период 2016-2018 годов составляла около одной трети, что является значительной долей рынка.

Совет по конкуренции выявил семь закупок, по которым имел место картельный сговор, на общую сумму 24 762 272,11 евро.

Четыре закупки были связаны с реконструкцией, обновлением покрытия, восстановлением или обновлением покрытия основных автомобильных дорог страны, две закупки были связаны с реконструкцией или обновлением покрытия региональных автомагистралей, и одна закупка была связана с обновлением покрытия местной автомагистрали.

Эти закупки охватывали дорожные работы в окрестностях Риги, Цесиса, Огре, Тукумса, Яунелгавы и других населенных пунктов. Стоимость работ по самому маленькому проекту составляла чуть более 1 млн евро, а по самому крупному - более 8 млн евро. Кроме того, 43% всех закупок предусматривали софинансирование из средств Европейского союза..