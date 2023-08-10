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МИД Украины: "Мы никогда не увидим Путина и Зеленского за одним столом"

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото: DW

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал итальянской газете Corriere della Sera возможны ли прямые переговоры между Россией и Украиной. Интервью пересказывает Русская служба BBC.

По словам главы украинского МИД, Киев не пойдет на встречу с нынешним президентом России Владимиром Путиным, поскольку он причастен к преступлениям.

"Путин не партнер для переговоров. Он совершил очень много серьезных преступлений. Существуют другие дипломатические средства опосредованной борьбы.

Но нам понятно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом", - сказал Кулеба.

Также Кулеба сказал, что переговоры не могут начаться до полного выведения российских войск с территории Украины: "Мы не верим россиянам на слово, никто в здравом уме не поверит".

"Прежде чем пойти [на компромисс относительно переговоров], мы хотели бы убедиться, что он серьезный, а не очередной обман. Что россияне потом не вернутся, чтобы снова атаковать нас. Я понимаю эти вопросы и их логику, но я не могу дать однозначных ответов, потому что их нет, на кону жизнь миллионов людей", - добавил он.

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