МИД Украины: "Мы никогда не увидим Путина и Зеленского за одним столом"

Но нам понятно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом", - сказал Кулеба.

Также Кулеба сказал, что переговоры не могут начаться до полного выведения российских войск с территории Украины: "Мы не верим россиянам на слово, никто в здравом уме не поверит".

"Прежде чем пойти [на компромисс относительно переговоров], мы хотели бы убедиться, что он серьезный, а не очередной обман. Что россияне потом не вернутся, чтобы снова атаковать нас. Я понимаю эти вопросы и их логику, но я не могу дать однозначных ответов, потому что их нет, на кону жизнь миллионов людей", - добавил он.