МИД Украины: "Мы никогда не увидим Путина и Зеленского за одним столом"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал итальянской газете Corriere della Sera возможны ли прямые переговоры между Россией и Украиной. Интервью пересказывает Русская служба BBC.
По словам главы украинского МИД, Киев не пойдет на встречу с нынешним президентом России Владимиром Путиным, поскольку он причастен к преступлениям.
"Путин не партнер для переговоров. Он совершил очень много серьезных преступлений. Существуют другие дипломатические средства опосредованной борьбы.
Но нам понятно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом", - сказал Кулеба.
Также Кулеба сказал, что переговоры не могут начаться до полного выведения российских войск с территории Украины: "Мы не верим россиянам на слово, никто в здравом уме не поверит".
"Прежде чем пойти [на компромисс относительно переговоров], мы хотели бы убедиться, что он серьезный, а не очередной обман. Что россияне потом не вернутся, чтобы снова атаковать нас. Я понимаю эти вопросы и их логику, но я не могу дать однозначных ответов, потому что их нет, на кону жизнь миллионов людей", - добавил он.
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