Семейное насилие на Югле: соседи указывают, что скандалы между мужем и женой были и раньше

В начале видеозаписи мужчина пытается тащить женщину по асфальту. Во время этого он срывает с верхней части тела женщины одежду. Позднее он пытается поднять ее, таща за волосы.

За кадром слышно, как соседка пытается поговорить с агрессивным мужчиной и выяснить причины его действий. На видео также видно, что за агрессией наблюдают находящиеся неподалеку дети. Местные жители подтвердили передаче, что это дочери пары.

Запись заканчивается приближением агрессивного мужчины к камере.

Соседка: Таких актрису и актера еще надо поискать

Местные жители рассказали передаче Degpunktā, что конкретная пара уже и раньше выделялась громкими скандалами, однако чаще всего скандалы оставались за стенами квартиры, а в этот раз мужчина потерял самообладание в публичном месте.

"Этот человек когда-то жил с другой дамой, все было нормально, затем появилась эта", - рассказывает местный житель.

"Дама сварливая, хорошая актриса, любит ругаться с соседками "на высоких тонах", - говорит сосед.