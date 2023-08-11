Семейное насилие на Югле: соседи указывают, что скандалы между мужем и женой были и раньше

Соседи рассказали передаче Degpunktā детали о насильственном конфликте на Югле, произошедшем 7 августа, и ставшим популярным в соцсетях в четверг, 10 августа.
В начале видеозаписи мужчина пытается тащить женщину по асфальту. Во время этого он срывает с верхней части тела женщины одежду. Позднее он пытается поднять ее, таща за волосы.
За кадром слышно, как соседка пытается поговорить с агрессивным мужчиной и выяснить причины его действий. На видео также видно, что за агрессией наблюдают находящиеся неподалеку дети. Местные жители подтвердили передаче, что это дочери пары.
Запись заканчивается приближением агрессивного мужчины к камере.
Соседка: Таких актрису и актера еще надо поискать
Местные жители рассказали передаче Degpunktā, что конкретная пара уже и раньше выделялась громкими скандалами, однако чаще всего скандалы оставались за стенами квартиры, а в этот раз мужчина потерял самообладание в публичном месте.
"Этот человек когда-то жил с другой дамой, все было нормально, затем появилась эта", - рассказывает местный житель.
"Дама сварливая, хорошая актриса, любит ругаться с соседками "на высоких тонах", - говорит сосед.
"Неприятно было, вышла только тогда, когда в него распылили газ из газового баллончика. Вообще, таких актрису и актера еще поискать надо", - рассказала Degpunktā местная жительница, видевшая последствия ссоры.
Комментарий полиции
Государственная полиция в ответ на вопросы портала Apollo.lv сообщает, что 7 августа этого года был получен вызов на семейный конфликт на улицу Брайла в Риге.
На месте событий полиция констатировала, что произошел конфликт между супругами. Государственная полиция начала административный процесс по факту причинения телесных повреждений.
Ведется расследование, назначены экспертизы. Кроме того, полиция 7 августа приняла решение о разделении супругов.
Более подробные комментарии о произошедшем стражи порядка в данный момент не предоставляют.
Что делать, если вы стали свидетелем насилия?
Случаи насилия в Латвии по-прежнему являются актуальной проблемой, но зачастую они происходят тихо и незаметно для общественности.
Согласно последней статистике, каждая четвертая женщина и каждый пятый мужчина в Латвии подвергались физическому или сексуальному насилию, и они чаще рассказывают об этом близким людям, а не поддерживающим учреждениям.
Противостояние насилию - это задача не только общественных или правоохранительных организаций, но и всего общества.
Если вы стали свидетелем насилия:
- Вызовите полицию;
- Предупредите других;
- Постарайтесь вмешаться, если это не угрожает вам;
- Даже если вы не сообщите в полицию во время преступления, вы все равно можете сообщить об этом позже и подать заявление в качестве свидетеля;
- В зависимости от ситуации потерпевшие могут не захотеть сообщать о нападавшем, и важно обращаться с ними мягко и не осуждать;
- Сообщите жертве, что вы поддерживаете ее и будете соблюдать конфиденциальность любой информации, которую она предоставит; не заставляйте пострадавших говорить, если они не готовы;
- Проинформируйте жертву о службах поддержки, сообщите номера телефонов приютов, социальных служб и групп поддержки, а также сообщите жертве, что вы готовы помочь.
Куда обратиться за помощью, если вы страдаете от насилия?
Если вы стали жертвой насилия, вы можете обратиться за помощью в муниципальную социальную службу или в один из кризисных центров:
Центр Marta
Ул. Матиса, 49-3, Рига
Тел.: 67378539
Э-почта: centrs@marta.lv
Лиепайский филиал центра Marta
Просп. Курмаяс, 11, Лиепая
Тел.: 29195442
Э-почта: centrs@martaliepaja.lv
Семейный кризисный центр Mīlgrāvis
Ул. Эзера, 21, Рига
Тел.: 67012515, 67398383
Э-почта: gimenes@krize.lv
Кризисный консультационный центр Skalbes
Ул. Кунгу, 34, Рига
Тел.: 24551700, 27722292
Э-почта: skalbes@skalbes.lv
Кризисный центр для семей с детьми Paspārne
Ул. Талсу, 39, Вентспилс
Тел.: 63661515, 22012434
Э-почта: pasparne_kc@inbox.lv
Фонд Centrs Valdardze
Ул. Райня, 9f, Валмиера
Тел.: 64220686
Э-почта: valdardze@inbox.lv
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