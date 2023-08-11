Фото ⟩ Кариньш отклонил предложенное Нацобъединением и ОС решение для дальнейшей работы коалиции

Ранее для того, чтобы правительство работало более динамично, Кариньш предложил Рихарду Колсу из Нацобъединения занять пост министра иностранных дел, ОС взять на себя руководство Министерством экономики, а "Новому Единству" - Министерством охраны окружающей среды и регионального развития. Также Кариньш предлагал политику ОС пост председателя комиссии Сейма по национальной безопасности.

Домбрава рассказал, что Нацобъединение и ОС были полны решимости согласовать перечень задач правительства и каждого министерства.

Партнеры предложили модель, которая предусматривала, что министры подают отчеты о проделанной работе до конца года, а если что-то не будет сделано в установленные сроки, то любая политическая сила может предложить замену министра, "оценивая работу, проделанную каждым министром, а не по непонятным критериям". Премьер-министр отверг это предложение.

Смилтенс выразил уверенность, что нынешняя трехпартийная коалиция является оптимальной и наиболее соответствующей интересам национальной безопасности Латвии. "Мы готовы работать, все мотивированы работать - государство не может допустить такой стагнации и неопределенности", - сказал спикер Сейма.