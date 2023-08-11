Премьер-министр Кришьянис Кариньш сегодня отклонил предложенное Национальным объединением и "Объединенным списком" (ОС) решение для дальнейшей работы коалиции, заявили представители партий Янис Домбрава и Эдвард Смилтенс после встречи с Кариньшем.
Фото ⟩ Кариньш отклонил предложенное Нацобъединением и ОС решение для дальнейшей работы коалиции
Ранее для того, чтобы правительство работало более динамично, Кариньш предложил Рихарду Колсу из Нацобъединения занять пост министра иностранных дел, ОС взять на себя руководство Министерством экономики, а "Новому Единству" - Министерством охраны окружающей среды и регионального развития. Также Кариньш предлагал политику ОС пост председателя комиссии Сейма по национальной безопасности.
Домбрава рассказал, что Нацобъединение и ОС были полны решимости согласовать перечень задач правительства и каждого министерства.
Партнеры предложили модель, которая предусматривала, что министры подают отчеты о проделанной работе до конца года, а если что-то не будет сделано в установленные сроки, то любая политическая сила может предложить замену министра, "оценивая работу, проделанную каждым министром, а не по непонятным критериям". Премьер-министр отверг это предложение.
Смилтенс выразил уверенность, что нынешняя трехпартийная коалиция является оптимальной и наиболее соответствующей интересам национальной безопасности Латвии. "Мы готовы работать, все мотивированы работать - государство не может допустить такой стагнации и неопределенности", - сказал спикер Сейма.
Смилтенс риторически спросил, какова польза обществу от смены конкретных министров, которая носит "косметический характер". Обществу невозможно объяснить ротацию того или иного министра, потому что любая ротация означает констатацию неспособности министра руководить. Перестановки должны иметь свое обоснование, цель и причину, подчеркнул политик.
Отвечая на вопрос, означает ли эта ситуация фактическую отставку правительства, депутат ОС Ингмар Лидака подтвердил, что именно так это звучало из уст Кариньша. При этом Смилтенс и Домбрава заверили, что обе политические силы готовы продолжить работу в правительстве.
По словам Домбравы, в ходе встречи Нацобъединение и ОС подчеркнули, что действующая коалиция должна продолжать свою работу, но "разным политическим играм, ультиматумам необходимо положить конец", сосредоточив внимание на том, что предстоит сделать.
Домбрава добавил, что партнеры готовы договориться о перечне задач для министерств.
Из заявления политиков следует, что Нацобъединение и ОС не приняли это предложение.
Как ранее заявил Кариньш, в случае, если нынешние партнеры по коалиции откажутся от его предложения, премьер-министр будет готов начать переговоры о формировании другого правительства с Союзом зеленых и крестьян и "Прогрессивными".
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