Кариньш решил начать переговоры о создании нового правительства; в отставку он не собирается

Смилтенс риторически спросил, какова польза обществу от смены конкретных министров, которая носит "косметический характер". Обществу невозможно объяснить ротацию того или иного министра, потому что любая ротация означает констатацию неспособности министра руководить. Перестановки должны иметь свое обоснование, цель и причину, подчеркнул политик.

Отвечая на вопрос, означает ли эта ситуация фактическую отставку правительства, депутат ОС Ингмар Лидака подтвердил, что именно так это звучало из уст Кариньша. При этом Смилтенс и Домбрава заверили, что обе политические силы готовы продолжить работу в правительстве.

По словам Домбравы, в ходе встречи Нацобъединение и ОС подчеркнули, что действующая коалиция должна продолжать свою работу, но "разным политическим играм, ультиматумам необходимо положить конец", сосредоточив внимание на том, что предстоит сделать.

Домбрава добавил, что партнеры готовы договориться о перечне задач для министерств.

Ранее для того, чтобы правительство работало более динамично, Кариньш предложил Рихарду Колсу из Нацобъединения занять пост министра иностранных дел, ОС взять на себя руководство Министерством экономики, а "Новому Единству" - Министерством охраны окружающей среды и регионального развития. Также Кариньш предлагал политику ОС пост председателя комиссии Сейма по национальной безопасности.

Нацобъединение и ОС не приняли это предложение.