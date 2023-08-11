С космодрома Восточный запущена ракета с "Луной-25"

Предполагается, что станция проведет на орбите от трех до семи суток, готовясь к мягкой посадке. Местом приземления был выбран район в южной полярной области Луны, где обнаружены признаки водяного льда. После посадки "Луна-25" займется проведением научных исследований. Срок ее работы рассчитан на год. Миссия должна была состояться еще в 2015 году, но ее несколько раз переносили.