Пентагон: украинцы в контрнаступлении добились чуда

Отвечая на вопрос, было ли реалистично ожидать, что украинская армия сможет в короткий срок освоить стиль маневренной войны, Райдер сказал, что не собирается "стоять на трибуне и угадывать действия командира украинской армии на фронте".

"Давайте сделаем шаг назад и признаем, что это не идеальная ситуация. Никто в здравом уме никогда бы не пожелал, чтобы Россия вторглась в Украину, но это произошло", - указал представитель Пентагона.

"Украинцы, несмотря ни на что, смогли оттеснить россиян на оборонительные позиции, что само по себе является чудом, учитывая состояние украинской армии на момент вторжения РФ", - сказал Райдер.

"И вы видели, что со всего мира идет поток поддержки, чтобы предоставить им невероятные и значительные боевые возможности и подготовку. Поэтому, учитывая все это, я считаю важным взглянуть на это в перспективе, с точки зрения возможностей, которые они смогли развить и реализовать за очень короткий промежуток времени",- заявил генерал.

"Это выдающиеся результаты в менее чем идеальной ситуации. В дальнейшем мы будем продолжать консультироваться с ними, продолжать предоставлять им тренировки, чтобы они могли вернуть себе их суверенную территорию и в конце концов победить в этой борьбе", – заключил представитель Пентагона.