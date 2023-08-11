Лукашенко сообщил, что дал указание "наладить отношения" с Польшей

"Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи - Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учетом наших собственных интересов. Поверьте, придет время (сейчас такая турбулентность, говоря вашим языком, сложности большие) - в 2024-2025 годах, я уверен, произойдут серьезные изменения в мире, в том числе", – сказал Лукашенко.