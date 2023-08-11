Лукашенко сообщил, что дал указание "наладить отношения" с Польшей

В пятницу Александр Лукашенко сообщил, что дал распоряжение "наладить отношения" с Польшей и готов к переговорам.
На прошлой неделе Польша сообщила, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство, и задержала белоруса, подозреваемого в участии в группе российских шпионов.
Отношения Минска и Варшавы, которые уже много лет были холодными, упали на самый низкий уровень, когда Беларусь позволила России использовать свою территорию для нападения на Украину. Напряжение еще больше обострилось, когда Беларусь стала новой базой для ЧВК "Вагнер", и Польша объявила, что это угрожает безопасности государства, и укрепила оборону границ.
"Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи - Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учетом наших собственных интересов. Поверьте, придет время (сейчас такая турбулентность, говоря вашим языком, сложности большие) - в 2024-2025 годах, я уверен, произойдут серьезные изменения в мире, в том числе", – сказал Лукашенко.
"Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога", – отметил он.
Лукашенко с таким заявлением выступил на следующий день после уведомления Польши о том, что она планирует разместить на границе с Беларусью в целом 10 000 военнослужащих.
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