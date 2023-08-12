У самолета airBaltic возникли технические неполадки; он вернулся в Ригу

В airBaltic подчеркивают, что технические проблемы с генератором никак не влияют на безопасность полета. Пассажиры будут доставлены в Дублин на другом самолете.

Ранее сообщалось, что латвийская национальная авиакомпания airBaltic в первом полугодии этого года получила прибыль в размере 14,604 млн евро, в отличие от убытков годом ранее

При этом оборот airBaltic в первом полугодии 2023 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 52,1% и составил 291,3 млн евро. Если сравнивать с периодом, предшествовавшим пандемии, то в первом полугодии 2019 года выручка авиакомпании увеличилась на 32,7%.

Компания заявляет, что сопоставимая прибыль airBaltic до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, или EBITDAR, в первой половине этого года составила почти 57 млн евро, превысив результат соответствующего периода прошлого года примерно на 50 млн евро.

В первом полугодии этого года airBaltic выполняла полеты по 108 маршрутам, из которых 75 были прямыми рейсами из Риги, 15 - из Таллинна, 11 - из Вильнюса и 7 - из Тампере.