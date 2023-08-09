Авиакомпания airBaltic получила прибыль в размере 14,604 млн евро

Представители airBaltic добавляют, что в июле этого года впервые с 2019 года и в пятый раз в своей истории авиакомпания перевезла за один месяц более 500 000 пассажиров.

В первом полугодии этого года airBaltic выполняла полеты по 108 маршрутам, из которых 75 были прямыми рейсами из Риги, 15 - из Таллинна, 11 - из Вильнюса и 7 - из Тампере.

По мере роста компании в первой половине 2023 года airBaltic наняла 348 сотрудников. Таким образом, к августу в команде насчитывалось более 2360 квалифицированных сотрудников. Цель компании - превысить отметку в 2500 сотрудников к концу 2023 года.

В настоящее время airBaltic выполняет рейсы 42 самолетами "Airbus A220-300". В августе планируется пополнить флот еще двумя самолетами. Прогнозируется, что к концу 2024 года воздушный флот компании будет насчитывать 50 самолетов.

Как сообщалось, в первом полугодии 2022 года airBaltic работала с убытками в размере 91,048 млн евро и оборотом в 191,482 млн евро.

Также сообщалось, что оборот концерна airBaltic в прошлом году составил 500,17 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году, а убытки сократились в 2,5 раза - до 54,219 млн евро.

Латвийскому государству принадлежат 97,97% акций airBaltic, а Aircraft Leasing 1, которым владеет финансовый инвестор Ларс Туссен, принадлежат 2,03%.