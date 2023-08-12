Процедура, которую телефон должен проходить 2-3 раза в год, но многие ее игнорируют

Экран смартфона погаснет на несколько секунд, затем появится символ батареи. Если он показывает меньше 100%, то есть проблема. В этом случае телефон следует снова зарядить до 100% и процедуру повторять до тех пор, пока уровень заряда после калибровки не станет 100%.

Обратите внимание, что этот код может работать не на всех устройствах Android.

Если после ввода этой комбинации на телефоне не появилось окно с информацией о заряде аккумулятора, необходимо будет выполнить калибровку другим способом.

Для этого требуется полностью разрядить телефон (чтобы он выключился) и зарядить телефон до 100%, оставив его подключенным к сети в течение восьми часов без использования телефона. После этого нужно включить телефон и продолжить зарядку около часа.

После этого нужно отключить телефон от зарядного устройства и снова подключить на несколько минут. Затем телефон следует выключить и подключить к зарядному устройству еще на час.

После выполнения этих действий батарея будет откалибрована, и телефон будет "вести себя" как прежде. Эту процедуру следует повторять в среднем 2-3 раза в год. Если калибровку делать чаще, это может привести к еще большему износу батареи.

В целом, несмотря на то, что в современных смартфонах используются новейшие и самые инновационные технологии энергосбережения, алгоритмы отображения заряда все же могут быть неточными. Именно поэтому калибровка аккумулятора является важной процедурой, позволяющей исправить ряд проблем с некорректным отображением уровня заряда и продлить срок службы аккумулятора.