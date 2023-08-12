Процедура, которую телефон должен проходить 2-3 раза в год, но многие ее игнорируют

Со временем многие пользователи Android сталкиваются с одной и той же проблемой. Аккумулятор смартфона стареет, он теряет свою емкость, а отображаемая на экране информация о заряде батареи может не соответствовать действительности.
В таких случаях необходимо провести простую процедуру - калибровку батареи - для восстановления точного отображения уровня заряда на экране. В противном случае снижение времени автономной работы и частые отключения телефона никуда не денутся. К счастью, эта процедура несложная и может быть выполнена за короткое время.
Как понять, что батарея смартфона нуждается в калибровке?
Смартфон слишком быстро выключается. По сути, телефон больше не понимает, каков фактический уровень заряда батареи. Поэтому возникают ситуации, когда на экране телефона отображается минимум 5-20% заряда, а телефон просто выключается и его нельзя включить пока не батарея не зарядится.
Другой вариант - телефон уже давно показывает 0% заряда, но продолжает работать.
Еще один "симптом" - очень быстро падает уровень заряда телефона. Например, как только телефон отключается от сети, его заряд буквально падает до 97-90% в течение нескольких минут. В остальное время телефон не заряжается больше 95-97%.
Как откалибровать батарею смартфона?
Сначала нужно полностью зарядить телефон - до 100%. После этого нужно открыть обычную цифровую клавиатуру (приложение "Телефон" или аналоги), ввести комбинацию символов *#0228#. После этого должно открыться системное меню, где следует выбрать кнопку Quick Start ("Быстрый старт").
Экран смартфона погаснет на несколько секунд, затем появится символ батареи. Если он показывает меньше 100%, то есть проблема. В этом случае телефон следует снова зарядить до 100% и процедуру повторять до тех пор, пока уровень заряда после калибровки не станет 100%.
Обратите внимание, что этот код может работать не на всех устройствах Android.
Если после ввода этой комбинации на телефоне не появилось окно с информацией о заряде аккумулятора, необходимо будет выполнить калибровку другим способом.
Для этого требуется полностью разрядить телефон (чтобы он выключился) и зарядить телефон до 100%, оставив его подключенным к сети в течение восьми часов без использования телефона. После этого нужно включить телефон и продолжить зарядку около часа.
После этого нужно отключить телефон от зарядного устройства и снова подключить на несколько минут. Затем телефон следует выключить и подключить к зарядному устройству еще на час.
После выполнения этих действий батарея будет откалибрована, и телефон будет "вести себя" как прежде. Эту процедуру следует повторять в среднем 2-3 раза в год. Если калибровку делать чаще, это может привести к еще большему износу батареи.
В целом, несмотря на то, что в современных смартфонах используются новейшие и самые инновационные технологии энергосбережения, алгоритмы отображения заряда все же могут быть неточными. Именно поэтому калибровка аккумулятора является важной процедурой, позволяющей исправить ряд проблем с некорректным отображением уровня заряда и продлить срок службы аккумулятора.
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