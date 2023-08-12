Видео ⟩ Молодые водители предпочитают не покупать полис OCTA

В прошлом году 564 аварии произошли по вине водителей, которые сознательно или по забывчивости не приобрели полис ОСТА.

Президент Латвийской ассоциации страховщиков (LTAB) Янис Абашин говорит, что OCTA чаще всего не покупают молодые люди в возрасте 18-29 лет. С другой стороны, OCTA чаще всего покупают люди в возрасте 50-60 лет.

К сожалению, водителей, которые не достигли 18-летнего возраста и попали в аварию с каждым годом становится все больше. Если изначально ущерб, причиненный аварией, покрывают родители, то по достижении ими совершеннолетия долг ложится на плечи молодого человека.

В целом ситуация не улучшается, что является негативной тенденцией.

"Постепенно нам придется привыкать к тому, что автомобиль, если он зарегистрирован, должен быть застрахован вне зависимости от того, ездят на нем или нет" - сказал Янис Абашин,

напомнив о новых правилах ЕС. Он также пояснил, что решение не страховать автомобиль может быть очень дорогим и иметь неприятные последствия.

Вождение без полиса OCTA также влечет за собой серьезное наказание. Кроме того, камеры контроля скорости фиксируют отсутствие страховки и за один день можно получить несколько штрафов.

Видео: Сюжет программы Degpunktā