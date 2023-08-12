Грозев: "Пригожин умрет или произойдет второй мятеж"

На вопрос, заставляет ли безнаказанность Пригожина выглядеть слабым президента России Владимира Путина, журналист Bellingcat Христо Грозев сказал: "Путин с экранов телевизоров назвал Пригожина предателем. Все знают, что они делают с "предателями", но Путин этого не сделал".

"Он хочет видеть его мертвым, но пока не может этого сделать. Через шесть месяцев либо Пригожин умрет, либо произойдет второй мятеж", - сказал Грозев в интервью изданию Financial Times.

Журналист добавил, что не видит варианта, при котором не произойдет ни то, ни другое.

Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что наемники ЧВК "Вагнера" начали возвращаться в Россию из Беларуси, где некоторые из них укрылись после неудавшейся попытки государственного переворота в июне.

По мнению аналитиков, это свидетельствует о нарушении ряда договоренностей между Путиным и Пригожиным, например, белорусский диктатор Александр Лукашенко отказался финансировать ЧВК "Вагнер".