Как и почему детей в Латвии изымают из семей?

В Латвии каждую неделю какого-то ребенка изымают из семьи. Иногда ненадолго, а иногда и безвозвратно - это зависит от способности родителей скорректировать свое поведение в будущем. Несмотря на то, что отец и мать подвергают своих отпрысков опасности, дети всегда будут на стороне родителей. Именно поэтому полицейским и работникам Сиротского суда приходится выполнять свои обязанности в очень тяжелых условиях, сообщает передача Degpunktā.
В прошлом году в общей сложности 205 родителей были лишены права опеки. Из них 37 матерей и отцов были склонны к насилию. 55 родителям удалось добиться восстановления в родительских правах.
Однако статистика является лишь одним из аспектов, иллюстрирующих проблематичный характер ситуации. Не следует забывать, что каждый из этих случаев травматичен как для детей, так и для сотрудников ответственных учреждений.
Как происходит изъятие детей из семьи?
Ранее RUS TVNET сообщал о матери двоих детей, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, которая обвинила полицию в запугивании детей. Она подчеркнула, что полиция причиняет вред девочкам трех и пяти лет.
"Вы травмируете детей!" - заявила она полиции, на что ей задали вопрос: разве пить каждые день - это не травма для детей?
Нередко, когда Сиротский суд принимает решение об изъятии детей из семьи, речь идет о родителях, имеющих проблемы с пристрастием к одурманивающим веществам, например алкоголю, реже - наркотикам. Это не всегда означает, что ребенок страдает физически.
Пренебрежение также является формой злоупотребления. Например, год назад в Риге в подъезде нашли полуголых детей, чья мать, похоже, не думала о них.
Член правления кризисного центра Dardedze говорит, что дети всегда будут на стороне родителей, как бы ни вели себя мать или отец. Нельзя ожидать, что маленькие дети поймут ужасную ситуацию.
Член правления Dardedze Лайла Балоде говорит, что, когда ребенок сопротивляется тому, чтобы его забрали, это нормальная детская реакция в ненормальной ситуации. Живя с родителями, он уже адаптировался к ситуации. При разлучении ребенка с семьей учреждения имеют свои собственные критерии и действуют соответственно.
Например, две сестры пытались защитить своего отца, который находился в состоянии алкогольного опьянения и проявлял агрессию. Поэтому задача сотрудника полиции в таких ситуациях особенно сложна.
"Во всяком случае я сама много лет работала в социальной службе и участвовала в таких изъятиях детей из семьи. Люди, которые совершают это делают, тоже не чувствуют себя хорошо", - говорит Балоде.
Лайла Балоде рассказывает, как наименее травматично забрать ребенка из семьи, при этом сдерживая родителей, которые, например, нападают на вас с топором. Лучше объяснять происходящее не юридически правильно, а согласно возрасту ребенка.
Ответственные органы призывают жителей не пренебрегать детьми, которые страдают от родительского пренебрежения или жестокого обращения. Особенно важно действовать быстро, если вы подозреваете, что в опасности находится младенец.
Младенец в возрасте до года может умереть очень быстро, пренебрежение недопустимо даже на минуту. Если вы стали свидетелем подобных ситуаций, позвоните в полицию по телефону 110. Если вы знаете ребенка, который ищет эмоциональной поддержки, посоветуйте несовершеннолетнему обратиться к профессионалам, например, позвонив на круглосуточную бесплатную горячую линию 116111.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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