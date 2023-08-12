Как и почему детей в Латвии изымают из семей?

Член правления кризисного центра Dardedze говорит, что дети всегда будут на стороне родителей, как бы ни вели себя мать или отец. Нельзя ожидать, что маленькие дети поймут ужасную ситуацию.

Член правления Dardedze Лайла Балоде говорит, что, когда ребенок сопротивляется тому, чтобы его забрали, это нормальная детская реакция в ненормальной ситуации. Живя с родителями, он уже адаптировался к ситуации. При разлучении ребенка с семьей учреждения имеют свои собственные критерии и действуют соответственно.

Например, две сестры пытались защитить своего отца, который находился в состоянии алкогольного опьянения и проявлял агрессию. Поэтому задача сотрудника полиции в таких ситуациях особенно сложна.

"Во всяком случае я сама много лет работала в социальной службе и участвовала в таких изъятиях детей из семьи. Люди, которые совершают это делают, тоже не чувствуют себя хорошо", - говорит Балоде.

Лайла Балоде рассказывает, как наименее травматично забрать ребенка из семьи, при этом сдерживая родителей, которые, например, нападают на вас с топором. Лучше объяснять происходящее не юридически правильно, а согласно возрасту ребенка.

Ответственные органы призывают жителей не пренебрегать детьми, которые страдают от родительского пренебрежения или жестокого обращения. Особенно важно действовать быстро, если вы подозреваете, что в опасности находится младенец.

Младенец в возрасте до года может умереть очень быстро, пренебрежение недопустимо даже на минуту. Если вы стали свидетелем подобных ситуаций, позвоните в полицию по телефону 110. Если вы знаете ребенка, который ищет эмоциональной поддержки, посоветуйте несовершеннолетнему обратиться к профессионалам, например, позвонив на круглосуточную бесплатную горячую линию 116111.

Видео: Сюжет программы Degpunktā