Taurus: на что способны крылатые ракеты и чем они опасны

"У ракеты фактически две боеголовки - первая взрывается, устраняя мощную помеху на пути, например, дорожное полотно на мосту, активируя вторую боеголовку, которая наносит точный основной удар, например, уже по опоре моста", - объяснил в интервью немецкому телеканалу ZDF принцип действия ракеты Taurus аналитик из военной академии Швейцарской высшей технической школы Цюриха Маркус Койп (Marcus Keupp).

В остальном отличий от тех же ракет Storm Shadow мало: немецкая крылата ракета тоже умеет летать низко, на высоте до 50 метров, и тем самым избегать обнаружения со стороны радаров ПВО противника. У нее тоже есть комплексная система наведения и сопоставимая скорость - чуть ниже скорости звука.

Адаптация к возможностям ВСУ - вопрос "пары месяцев"

Сделать так, чтобы Taurus оказались на вооружении ВСУ - это вопрос пары месяцев, заверяют в промышленных кругах. Для этого достаточно адаптировать платформы на самолетах, которые используются армией Украины, под запуски этих ракет. Промышленники готовы выполнить заказ, "как только правительство ФРГ примет решение о поставках", заявил представитель производителя Taurus, европейского предприятия MBDA, имеющего производственные площадки в том числе в ФРГ, Италии и Франции. Таких ракет на вооружении бундесвера, по официальной статистике, 600 штук. Количество готовых к применению ракет называется в диапазоне от 150 до 300 штук, остальные проходят регулярный контроль.

Дальность ракеты Taurus - политическая проблема

Главным техническим аргументом против поставок Taurus на нужды ВСУ считалась до сих пор дальность этих крылатых ракет. В отличие от Storm Shadow и Scalp, чья дальность в экспортном варианте (не для стран НАТО) ограничена 250-270 километрами, Taurus способен поражать цели в радиусе 500 километров и, вероятно, даже больше, что теоретически дало бы ВСУ возможность наносить удары этими ракетами в глубину российской территории. Западные страны до сих пор избегают поставок вооружений, с помощью которых Украина могла бы наносить удары по российской территории или требуют соответствующих заверений от Киева в том, что западное оружие не будет применяться против целей на территории РФ.