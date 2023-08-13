В 2022 году за нарушения в использовании госязыка выписаны штрафы на 60 000 евро

В прошлом году VVC 2451 раз проверил соблюдение требований нормативных актов, регламентирующих использование государственного языка, что чуть меньше, чем в 2021 году. В 2022 году было возбуждено 671 административное дело, в 664 случаях применен штраф.

В прошлом году штрафы были применены в 566 случаях, общая сумма наложенных штрафов составила 60 480 евро, а предупреждения вынесены в 98 случаях.

Годом ранее VVC возбудил 531 дело об административных нарушениях.

Всего в прошлом году рассмотрено 861 (в 2021 году – 626) жалоб физических и юридических лиц на возможные нарушения в использовании государственного языка.

В VVC заявили, что для достижения выполнения закона больше ресурсов следует направлять на консультативную и разъяснительную работу. Расширение института общественных помощников также идет медленно, интерес к общественной работе в области языка значительно снизился.

Достижению целей VVC препятствуют несколько факторов - чрезмерная политизация общества, существенно затрудняющая своевременное и полное выполнение решений госорганов, и текучесть кадров в учреждении.