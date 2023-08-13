Фото ⟩ На какой машине передвигается Путин?

Автомобиль был создан по заказу Путина в 2018 году. Его разработал московский государственный инженерный научный институт "НАМИ". Ранее Путин передвигался на автомобиле Mercedes-Benz S600.

В настоящее время это официальный "государственный автомобиль президента" России, который используется в различных комплектациях как для практических, так и для церемониальных целей.

Заметно, что экстерьер автомобиля позаимствован у седана Rolls-Royce Phantom - на это указывают линия крыши, задние фары, капот, окна и даже зеркала.

Правда, сами производители так не считают. Они пишут: "великолепная спортивная мужественность сочетается с плавными линиями и благородными формами".

Галерея: Лимузин Aurus Senat

В стандартной комплектации этот автомобиль имеет длину около 5,63 метра и весит 2700 килограммов, однако длина автомобиля Путина составляет 6,7 метра, а вес - 7200 килограммов.

Лимузин оборудован пуленепробиваемой броней и такими же окнами, а днище автомобиля способно выдерживать взрывы.

У этого автомобиля также есть резиновые шины Run-Flat со встроенным в них оружием. Также машина Путина оборудована автономной подачей кислорода. Общая масса автомобиля сопоставима с массой автобуса.

Под капотом находится бензиновый двигатель Twin-turbo V8 объемом 4,4 литра. Сообщается, что он якобы разработан совместно с Porsche. Двигатель работает в паре с электродвигателем.

Автомобиль имеет девятиступенчатую автоматическую коробку передач. Мощность автомобиля Путина составляет 440 кВт или 590 лошадиных сил.

По данным российских СМИ, автомобиль может разогнаться с 0 до 100 км/ч за шесть секунд. Изнутри автомобиль отделан полированным деревом, а сиденья обтянуты кожей. Также в машине есть холодильник для шампанского, а окна оборудованы шторами.