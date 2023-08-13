Видео ⟩ В Латвии идет ремонт дорог; ожидание на светофоре - до часа!

К середине августа был завершен ремонт почти половины из 570 километров дорог, запланированных на этот год. В местах, где ремонтные работы продолжаются, по-прежнему ожидаются ограничения движения и часовые очереди на светофорах, сообщает программа Panorāma.
Представитель Latvijas Valsts ceļi Анна Кононова сообщила, что большая часть ремонтных работ запланирована на региональных и местных дорогах.
"Просим вас соблюдать ограничения движения, не проезжать на красный свет, набраться терпения и дождаться включения зеленого сигнала", - сказала Кононова.
Участникам дорожного движения следует иметь в виду, что до осени на некоторых участках дороги возможны ограничения движения.
Видео: Сюжет программы Panorāma
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