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Видео ⟩ В Латвии идет ремонт дорог; ожидание на светофоре - до часа!

rus.tvnet.lv
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В Латвии идет ремонт дорог
В Латвии идет ремонт дорог Фото: Renārs Koris

К середине августа был завершен ремонт почти половины из 570 километров дорог, запланированных на этот год. В местах, где ремонтные работы продолжаются, по-прежнему ожидаются ограничения движения и часовые очереди на светофорах, сообщает программа Panorāma.

Представитель Latvijas Valsts ceļi Анна Кононова сообщила, что большая часть ремонтных работ запланирована на региональных и местных дорогах.

"Просим вас соблюдать ограничения движения, не проезжать на красный свет, набраться терпения и дождаться включения зеленого сигнала", - сказала Кононова.

Участникам дорожного движения следует иметь в виду, что до осени на некоторых участках дороги возможны ограничения движения.

Видео: Сюжет программы Panorāma

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