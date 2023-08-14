Видео ⟩ Погоня на мотоциклах в Эстонии: полицейскому пришлось гнаться за юными нарушителями по полю

Однако, заметив полицейского, молодые люди испугались и попытались скрыть. И если вначале у молодых людей могла возникнуть иллюзия, что полицейский не последует за ними по полю, их ждало разочарование: как только молодые люди помчались по полю, полицейский последовал за ними на своем мотоцикле.

После небольшого ралли по полю, когда молодые люди осознали, что им не скрыться от полицейского, они остановились.

"Причину побега долго искать не пришлось. У несовершеннолетнего, управлявшего мотоциклом, не было водительских прав, а сам мотоцикл также не был зарегистрирован", - сообщили в Идаской префектуре.

Подросток, пойманный за рулем, был привлечен к ответственности за нарушение, и в его отношении был составлен протокол о проступке.

"В нашей работе, к сожалению, нередки ситуации, когда кто-то из нарушителей ПДД вместо того, чтобы брать на себя ответственность, строит планы побега, но факт в том, что рано или поздно мы все равно ловим нарушителя и бремя ответственности не становится легче - все наоборот!" - заявили в Идаской префектуре.