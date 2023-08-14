Миллионер Юлий Круминьш и блогер Элина Дидрихсоне покажут свою жизнь в местном реалити-шоу

"Я никогда не рассказывала подробно о школе и детстве, о чем я буду говорить во время шоу. Я не рассказывала сильно о визуальных изменениях, которые мне самой кажется интересным с первых отснятых серий. Меня до слез тронул вопрос о бабушках и дедушках, которых я буду вспоминать во время съемок", - говорит Дидрихсоне.

Она осознает, что у многих сложилось представление о том, какая Элина, но во время съемок шоу ей стало ясно, что мало кто знает о ней так открыто и лично: "Мы затронули корень тем, о которых не говорили, таких как, например, успеваемость в школе. И я только сейчас психологически осознаю, что школа - это место, где ты развиваешься как личность. Бесспорно, также поговорим о браке, как это все началось".

Наряду с перипетиями жизни Элины каждый четверг у зрителей будет возможность познакомиться с одним из самых ярких участников девятого сезона - "латвийским Хью Хефнером", миллионером Юлием Круминьшем, который в взволнован от участия в шоу, ведь наконец-то каждый сможет заглянуть в его распорядок дня, узнать его как личность и вдохновиться жизненным опытом, который у него был ярким.