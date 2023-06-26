Новый отель миллионера Юлия Круминьша также будет музеем

Путешествуя по миру, Круминьш слышал увлекательные рассказы о знаменитых латышах - охотников на крокодилов Арвида Блументалса в Австралии и Эдвардса Лидскалниня, который во Флориде единолично построил сооружение, известное как "Коралловый замок". Билли Айдол даже посвятил этому свою знаменитую песню Sweet Sixteen.

Семья Круминьша задумалась, как показать эти истории гостям своего нового отеля. Круминьш обещает, что желающие смогут приехать в отель на экскурсию, чтобы узнать больше об этих и других легендарных личностях Латвии.

Им будут посвящены шесть из 30 номеров. "В некотором смысле отель будет музеем, не зря мы и назвали его Stories ("Истории")", - поделилась дочь Круминьша Майя.

Больше читайте в номере издания Privātā Dzīve от 20 июня!