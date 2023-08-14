Фото, видео ⟩ Чудеса случаются: в Эстонии идет на поправку пес, которого волокла за собой машина

10 августа участники дорожного движения в деревне Руила в Харьюмаа стали свидетелями ужасающей сцены: водитель тащил за машиной свою собаку. Теперь, под наблюдением ветеринаров, чудом выживший пес Вунтс уже делает свои первые непростые шаги, рассказывает эстонское издание Rus.Postimees.
По словам спасателя животных Хейки Вальнера, в Клинике скорой ветеринарной помощи Вунтсу делают переливание крови. Несмотря на обезболивающие, собака все еще испытывает сильную боль и избегает движений. Однако днем пес более подвижен и уже делает первые шаги на улице.
Видео: Вунтс с ветеринарной клинике
Счет за лечение Вунтса уже превышает три тысячи евро, но он вырастет еще больше.
К вечеру пятницы на лечение пса для организации Loomapäästegrupp люди пожертвовали почти десять тысяч евро. "Вунтс почувствовал невероятную поддержку населения, и теперь не нужно опасаться прерывания крайне необходимого лечения из-за нехватки денег", - сказал Вальнер.
Лечение пса требует часов усилий от нескольких человек в день. "Каждый раз, когда я иду в клинику, что я делаю очень часто, я вижу, как кто-то хлопочет возле него. Самой большой проблемой является регенерация кожи. Его тело под бинтами напоминает что-то на мясном прилавке, поскольку мертвая ткань нуждается в удалении. Из-за сильной боли все приходится делать под наркозом. Прогресс виден, но мы все еще находимся в начальной фазе восстановления", - сказал Вальнер.