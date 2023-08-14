Фото, видео ⟩ Чудеса случаются: в Эстонии идет на поправку пес, которого волокла за собой машина

Вунтс весь в бинтах и поэтому немного напоминает фараона. Фото: Loomaveeb

Большую тревогу вызывало то, что Вунтсу не хотелось есть или ходить по нужде, однако это было совершенно нормально. На сегодня эта проблема уже решена. Сегодня, по словам Вальнера, Вунтс по-прежнему напоминает закутанных в бинты мумии фараонов. "Ничего не поделаешь, поскольку всегда легче сломать, чем починить. Иногда я называю его фараоном, и ему, кажется, даже нравится это имя, поскольку он очень энергично виляет хвостом".

Вунтс делает свои первые шаги. Фото: Loomaveeb

Всеобщий друг Вунтс

Вунтс - друг для всех, и от персонала клиники о нем можно услышать только хорошее. Хотя Вунтс окружен заботой, Вальнер все равно навещает его два-три раза в день. Гуляет с ним, гладит и болтает, чтобы его немного утешить.

"Он отвечает - иногда рычит и бурчит. Изредка хнычет, но довольно тихо. Вунтс не из нытиков. Мне предлагали взять его себе, но у меня дома уже есть два спасенных типа, так что сейчас это просто невозможно. Поэтому я построил между нами тонкую невидимую стену, чтобы чрезвычайно дружелюбный и ласковый пес ничего себе не напридумывал", - говорит Вальнер.

Вунтс в клинике под присмотром ветеринаров. Фото: Loomaveeb

Появился близкий Вунтса

По словам Вальнера, один из сыновей владельца также хотел увидеть Вунтса и поучаствовать в оплате его счета. "Его не подпускали к собаке и деньги не принимали", - сказал он.

По словам Вальнера, не установлено, что бывший владелец умышленно причинил вред животному. К такому же выводу пришла и полиция. Вскоре Вальнер пообещал рассказать о точных обстоятельства случившегося подробнее.

Вальнер не может не поблагодарить за доброжелательное отношение к животным полицейских, ветеринаров за их профессионализм, а также заботу и доброжелательность, которые объединяют любителей животных. "Главное, что сам Вунтс очень хочет жить и делает первые робкие шаги после перерождения".

Поддержать борьбу Вунтса за жизнь можно здесь: Loomapäästegrupp MTÜ EE437700771003183318 Пояснение: Vuntsi ravikulud