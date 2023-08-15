В центре Даугавпилса откроется мобильная редакция Re:Baltica и Chayka.lv

Параллельно Re:Baltica в Даугавпилсе будет работать над двумя исследованиями - насколько школы в Даугавпилсе готовы к ускоренному переходу на обучение на латышском языке, ориентируясь на наличие учителей и материалов, а также изучит ситуацию и настроение людей относительно экзамена по латышскому языку для граждан России. Этот процесс Re:Baltica зафиксирует в документальном сериале "Šķelšanas" ("Раскол"), показ которого запланирован на канале TV3 и связанных с ним платформах в январе 2024 года.

Третья цель - поддержать местное независимое СМИ Chayka.lv, которое старается предоставлять Даугавпилсу и Латгале объективную информацию о том, что происходит в городе и стране.

"Поскольку Chayka.lv публикует свои материалы только на русском языке, она не получает государственного финансирования. Мы также знаем, сколько агрессии выливается на них из-за того, что их содержание не соответствует российской пропаганде или позиции местного самоуправления. Поэтому, открывая совместную редакцию, мы хотим сказать, что очень уважаем их труд", - сказала Емберга.

Совместная работа поможет команде Chayka.lv получить опыт в области журналистских расследований, а также последующую помощь коллег в работе над конкретными материалами.

Как отметила главный редактор Chayka.lv Инна Плавока, этот опыт будет полезен и для читателей.

"У "Чайки" нет своего офиса, поэтому мы не можем регулярно встречаться с нашими читателями лично - в основном мы делаем это онлайн. Работа журналистов в центре Даугавпилса позволит хотя бы на неделю исправить эту ситуацию. Жители города смогут прийти к нам в редакцию и рассказать о своих проблемах, которые не получается решить без помощи журналистов. А мы сделаем всё возможное, чтобы помочь", - говорит Инна Плавока.