Инна Плавока, создатель первого независимого СМИ в Даугавпилсе: о городе и работе

Инна Плавока - даугавпилсский журналист и главный редактор издания "Чайка". Инна рассказала RUS TVNET, как она, имея образование по музееведению, стала рекламным агентом, главным редактором телевизионной компании, а в итоге - создателем первого даугавпилсского независимого СМИ.
RUS TVNET продолжает серию статей "Я - местный". Она - о простых людях с активной позицией - им не все равно. Пусть маленькими поступками, но они меняют мир вокруг себя. Наши герои - абсолютно разные люди, которые искренне горят за свои идеи.
Начало работы в СМИ
Работу в СМИ Инна начала больше двадцати лет назад - в 1998 году она поступила на работу в даугавпилсскую телевизионную компанию Dautkom. Однако первая ее должность никак не была связана с журналистикой.
"Поначалу ничего не предвещало журналистики,
- рассказывает Инна. - Я окончила Институт культуры в Петербурге, мое образование - специалист по охране памятников истории и искусства. Получается, я музейный работник. Но в музее не работала ни дня - так получилось.
Наверное, на тот момент я была первым дипломированным специалистом по музееведению в Латвии. Но поработать в музее так и не вышло - я ждала ребенка. Впрочем, я не горевала - это не было моей мечтой".
Когда ребенок подрос, Инна отправилась на поиски работы и наткнулась на вакансию агентов по рекламе в компании Dautkom.
"И вот, не имея никакого представления о том, кто такой агент и что такое реклама, я пришла на собеседование и успешно его прошла. Так и начала работу в медиа - ходила по фирмам Даугавпилса, предлагала рекламу и постепенно начинала понимать, что это такое. Тогда все это было в новинку, было дико интересно".
Конфликты с руководством и новая работа
Карьера Инны шла вверх, однако вскоре случился конфликт с руководством телекомпании, после которого она решилась уйти.
"Спустя время меня назначили руководителем рекламного отдела, - рассказывает Инна. - А через два года я ушла из компании. Не то чтобы из "политических соображений" - их у меня тогда попросту не было. Но уже в то время мне очень не понравилась вся та жесткая предвыборная борьба с участием наших местных СМИ.
Мне же казалось, что я знаю, как правильно. И я пошла к начальству с заявлением в полной уверенности, что мне скажут: "Как, Инна, ты что, не уходи!". А они взяли и подписали. Так часто же бывает, да?
И вот расстроенная, но гордая я ушла работать заместителем директора в ДКХ (Дворец культуры химиков, сейчас - Даугавпилсский дворец культуры), проработала там те же два года, а оттуда меня уже пригласили директором в "Нашу газету". И уже там я поняла, что такое медиа, что такое СМИ".
По мнению Инны, самый верный способ постичь какую-либо сферу - начать работать в ней с самых рядовых позиций и постепенно двигаться вперед.
"А через два года ко мне обратились с просьбой вернуться в Dautkom поднимать уже их газету, - продолжает Инна. - И я, несмотря на все свои, так сказать, претензии, согласилась - все равно оставались теплые чувства к первому месту работы и коллегам. Это было в 2008 году.
Так я проработала 10 лет. За это время мы стали одним из ведущих изданий не только в Даугавпилсе, но и в регионе - подняли подписку, усовершенствовали дизайн - газета очень сильно изменилась. А в 2018-м я снова ушла".
Ситуация развивалась долго
Инна объяснила, как стала расширяться сфера ее обязанностей:
"Где-то в 2014 году главный редактор телевизионной студии ушла работать в Даугавпилсскую думу, и я стала выполнять ее обязанности. Потом ушла и главный редактор газеты - как после выяснилось, тоже в думу.
У нас вообще традиция в Даугавпилсе - журналисты и главные редакторы становятся помощниками депутатов или мэра. Притом считается, что это повод для гордости, хотя как по мне - затея сомнительная.
У меня изменилось отношение к старшим коллегам - когда я начинала и у меня было слабое представление о журналистике, мои руководители были моими учителями. Но со временем, набираясь опыта, я стала понимать, что то, чем мы здесь занимаемся - это что-то не то. Это какая-то странная журналистика, которая преследует определенные интересы определенных людей. И я стала серьезно думать об этом".
Кодекс латвийского журналиста
Большую роль в жизни и карьере Инны сыграл Балтийский центр развития СМИ (Baltic Centre for Media Excellence).
"В Риге тогда открылся Балтийский центр развития СМИ, где я впервые познакомилась с этическим кодексом латвийского журналиста, - вспоминает она. - Одно из главного, что я оттуда почерпнула:
журналистика - это не про интересы политиков и бизнесменов. А то, что нам, чтобы выжить, якобы обязательно нужно поддерживать политические партии - не совсем правда.
Журналисты работают для читателей, и наша задача - не навязывать какие-то нужные издателю мнения, а информировать о том, что происходит. Да и время другое настало, и люди сильно изменились - если раньше СМИ были практически истиной в последней инстанции - что написано в газете, то и случилось, - то сейчас есть огромное количество альтернатив, из которых человек сам выбирает, читает и анализирует.
В Даугавпилсе же традиция - изначально все медиа, которые тут появлялись, принадлежали политикам либо их издатели шли в политику. Газета "Миллион" принадлежала Григорию Немцову (даугавпилсский политик, убит в 2010 году), радиостанция Alise Plus - Евгению Цареву. Чтобы попасть во власть, очень удобно иметь свое СМИ. Так продолжалось больше двадцати лет и считалось нормой. Когда-то и мне так казалось - не было ведь других примеров".
Последняя капля
Инна рассказала, как ситуация наконец дошла до того, когда оставаться на прежнем месте работы было уже невозможно:
"Было ясно, что больше я так не смогу. Ведь главный редактор за свою работу несет еще и моральную ответственность.
Меня в городе знают, и мне иногда просто становилось стыдно от тех вещей, которые публиковали в газете.
Однажды я, полностью подготовив номер, уехала в Москву на обучение. А пока меня не было, в политической жизни города что-то произошло, и издатель полностью изменила обложку. Тогда стало ясно, что от меня в редакции ничего не зависит - по своей прихоти могут полностью поменять концепцию выпуска, и я уже не говорю о проверке фактов.
Потом нам всем в категоричной форме предложили переоформиться как самозанятым лицам (для экономии налогов). Дискутировать по поводу того, как главный редактор или ведущие журналисты могут быть самозанятыми лицами, было бесполезно.
Я пыталась как-то обсудить этот диссонанс с издателем, объяснить, что
качественную, креативно поданную, но честную и объективную информацию тоже можно хорошо продать.
Но убедить мне никого не удалось, и летом 2018 года я снова написала заявление об уходе - на этот раз уже без всяких иллюзий, что меня будут как-то удерживать. И они действительно с удовольствием подписали".
Стартап
Инна признается, что сначала не имела представления, чем она будет заниматься дальше:
"Тогда Балтийский центр развития СМИ приезжал в Даугавпилс проводить презентацию конкурса стартапов. А из Dautkom вместе со мной ушли несколько моих коллег, так что я понимала, что есть люди, с которыми я могу попробовать что-нибудь сделать.
Это была безумная идея - открыть свое СМИ, и мне все говорили, что ничего не получится, что невозможно в Даугавпилсе создать медиа без поддержки политиков и олигархов. Но я видела, что у жителей города есть потребность, что есть люди, с которыми можно рискнуть, и есть огромное желание.
Короче говоря, мы написали проект. А ночью перед презентацией я вообще думала - идти мне туда или нет? Даже когда мы победили, я не была уверена, хорошо это или нет и что делать дальше.
Как бы то ни было, мы получили финансирование от американского посольства и Балтийского центра развития СМИ. Кроме того, Internews дали нам менторскую поддержку, поскольку деньги в этом деле - это не единственное, что нужно.
Осенью 2018 года мы получили грант, начали работать на Facebook и в Instagram, а уже в марте 2019-го запустили сайт. Сейчас "Чайке" уже больше двух лет".
Про название
"Чайка" было не первым названием нового даугавпилсского медиа. Инна рассказала, как развивалась история с именем для него:
"Первым нашим названием было DAmedia - "Да" как Даугавпилс, "Да" журналистике и так далее. А потом наша ментор сказала, что название лучше сменить. Мы страшно сопротивлялись, но в итоге сели думать. Очень многие варианты отметались, потому что были заняты интернет-домены - всякие "Инсайдеры", "Правды", "По-честному" и так далее.
А потом как-то придумалась "Чайка". И все сложилось. Символ Даугавпилса - чайка, даже памятник на въезде в город стоит, сами чайки по городу орут - я живу напротив озера, и у меня тут весной такой гвалт. А еще орнитологи говорят, что Даугавпилс - уникальный город, таких только несколько в Европе, где живут такие огромные популяции чаек на крышах прямо в центре города.
Чайка - птица городская, все видит, все знает, не всем нравится, кому-то, может быть, и накакает на голову.
Сейчас я уже настолько с этим названием сжилась, что, кажется, лучше уже не придумать".
Идеалы "Чайки" и примеры для подражания
Инна отметила, какие профессиональные и этические идеалы важны для редакции "Чайки":
"Наша самая главная ценность - редакционная независимость, и это гораздо сложнее, чем кажется. Если ты решил не сотрудничать с политиками, то это достаточно просто - не сотрудничаешь и всё. Разве что встает вопрос, где деньги брать. Но остается ведь зависимость от наших собственных представлений, мнений окружающих и близких - и в этом смысле быть независимым, наверное, еще труднее.
В каждой статье, в каждом проекте я стараюсь поставить себя на место героя материала. Или антигероя, если так он выглядит в привычном представлении.
Также Инна отметила, что в профессиональном смысле ей во многом хочется ориентироваться на такие издания, как "Медуза", "Такие дела", "Медиазона".
"Здорово работает Русская служба BBC. Олеся Герасименко, их журналист, которая приезжала к нам в Даугавпилс на "Школу журналистики" - для меня это журналист номер один".
"Чайка" и Даугавпилс
При первом взгляде отчетливо заметно, как сильно "Чайка" выделяется на фоне других даугавпилсских СМИ. Вот как Инна высказалась об этом отличии:
"Мы, наверное, действительно отличаемся визуально, подачей, но это все мелочи. Вообще, я не люблю говорить о провинциальности Даугавпилса, но кажется, что именно в этом мы и находимся. Такое особенно заметно, когда мы начинаем затрагивать определенные темы - сразу реакция: "Вы что, пишите про то, что в Даугавпилсе, зачем вы пишете про Беларусь?". Это заставило меня сильно задуматься о том, насколько важно об этом говорить, это показывать.
Это такая провинциальная позиция - будто ты в Даугавпилсе как в какой-то закрытой коробочке и тебя вообще не волнует, что происходит в мире. А ведь все взаимосвязано. В Китае вот, смотри, произошло - и ох как долбануло по всем.
Наш мир уже давно такой маленький, без границ - я хочу, чтобы наш читатель, мои журналисты и мы все ощущали себя его частью. Поэтому "Чайка" хочет показывать то, что происходит в Беларуси и во всем мире.
Что касается белорусской темы, то, вообще, надо понимать, что большая часть населения Даугавпилса - люди пенсионного возраста, которые воспринимают Беларусь как часть страны, в которой они жили и где им было хорошо. А переубеждать наших родителей, что было не очень хорошо и что сейчас лучше - бесполезно, это я знаю по собственному опыту.
То же самое, если мы затрагиваем тему ЛГБТ, но это еще ладно, я ведь сама из той жизни - родилась в 70-м году, и у меня тоже был свой путь понимания и принятия этой ситуации. Так вот
гораздо больше меня поразила реакция на текст про домашнее насилие - про девушку, которую избивал парень. Были комментарии, конечно, не "Так ей и надо", но "Значит, она так себя вела, провоцировала". Такая железная уверенность в своей правоте, в праве давать оценку. Именно поэтому мы и будем продолжать говорить на эти темы.
На самом деле людям, наверное, просто сложно. Сейчас мы делаем проект "Подростки и их родители" - идея в том, чтобы не только выслушать мнение специалистов и экспертов, но еще и поговорить с подростками и их родителями, которые откровенно расскажут о своих проблемах. Так вот подростков мы нашли легко, а родителей ищем до сих пор. Почему-то люди не хотят осознавать, что их опыт может кому-то помочь - заставить задуматься, понять, что человек не один. Сейчас, к примеру, у нас выходит интервью с мальчиком-подростком, и мне самой как взрослой маме (моему сыну уже 27 лет) этот мальчик открыл глаза на многие вещи - только потому, что согласился об этом поговорить. Восемнадцатилетний мальчик. А как еще, если мы не будем про это разговаривать? Делать вид, что этого нет? Так можно сколько угодно, только зачем?".
На вопрос, не демотивирует ли такая реакция читателей, Инна отвечает:
"Зависит от характера. Меня - заставляет задумываться и расстраивает, но, наоборот, мотивирует идти дальше. К тому же очень сильно поддерживают комментарии людей, которые становятся на нашу защиту - это еще больше вселяет уверенность в том, что ты делаешь правильное дело".
Про профессию
Инна поделилась собственными наблюдениями о работе редактора:
"Очевидно, что редактор должен уметь писать. Ведь только когда сам побываешь в шкуре журналиста, понимаешь, с какими трудностями приходится сталкиваться в общении с людьми, получении информации, самом процессе написания и так далее. Только тогда ты можешь быть хорошим редактором, который понимает своих журналистов".
Политика и человек
Читая "Чайку", можно заметить, что политики там немного и гораздо больше места занимают более "человеческие" материалы. Инна говорит, что это действительно так - по ее словам, крайне сложно разобраться, что происходит в даугавпилсской политике.
"Сейчас нам написали в очередной раз: "Напишите про даугавпилсский аэропорт - как там, он будет или нет?" - делится Инна. - А кто нам ответит, что там на самом деле будет? Пиар это или нет, будет или не будет. А если до правды не докопаться - что тогда рассказывать?".
При этом Инна вовсе не желает ограничивать свое издание от политики:
"Мы не уходим от политики, это же часть нашей жизни, тем более в Даугавпилсе.
Но на то, чтобы докопаться и найти правду, у нас просто не хватает ресурсов. Есть, например, Re:Baltica, которая занимается серьезными расследованиями - у них штат плюс фрилансеры, и группа людей работает над одной определенной темой от недели до месяца. Это уже просто другой формат.
А нам, чтобы зарабатывать на рекламе и быть интересными рекламодателю, нужен регулярный контент. Я бы с удовольствием занималась такими расследованиями. А может быть, мы к этому еще придем".
Причины гордиться
Инна также призналась, какими своими проектами гордится больше всего. Разумеется, собственное издание "Чайка" стоит на первом месте, однако это не единственная работа, которую она назвала.
"Был проект "Переселенцы" Любови Тран, которым "Чайка" очень гордится и который был одним из первых наших проектов, - рассказывает она. - Также мне очень нравится проект "(не)Нормальные люди", который мы сейчас делаем. Это огромный опыт, и там очень много побед - технических, например, да и истории очень интересные - пока их только четыре, но дальше будет еще интереснее.
А еще благодаря "Чайке" в Даугавпилсе два года подряд проходила "Школа журналистики" с такими преподавателями, как Олеся Герасименко, Александр Григорян - это люди, которые очень многому нас научили и вообще перевернули представление даугавпилсских журналистов о своей работе. В этом году основной курс вел Константин Эггерт - очень известный в журналистике персонаж.
Из телевизионной эпохи запомнился масштабный музыкальный конкурс Hello, Daugavpils!, над которым я работала еще в Dautkom. Это было такое серьезное событие для Даугавпилса, мы 4-5 лет делали этот проект, и я до сих пор слежу за ребятами, которые из него вышли.
Видео: Выпуск проекта Hello, Daugavpils
Бал очень классный детский проект "Что такое хорошо, что такое плохо" с анимационной заставкой, для которой даже специально записали песню. В ней мы делили детей начальных классов на две команды, в игровой форме разбирали какую-нибудь тему и приходили к какому-то выводу - что такое хорошо и наоборот. И к последним программам даже в этой детской передаче стало понятно, что нет "плохо" и "хорошо". Когда-то мне казалось, что есть что-то абсолютно, безусловно хорошее, а есть плохое, но на самом деле это не так. И дети, конечно, удивительные в Даугавпилсе - беседовали с нами на очень серьезные темы и уже тогда ставили своими выводами в тупик. Наверное, уже тогда дети были более развитые, чем мы".
Видео: За кадром программы "Что такое хорошо, что такое плохо"
Трудности в работе и поддержка от политиков?
От некоторых людей в Даугавпилсе - как простых горожан, так и других журналистов - можно услышать, что "Чайка" якобы получает деньги от политиков. Инна прокомментировала эти подозрения:
"Да, говорят, что Андрей Элксниньш (бывший мэр Даугавпилса) поддерживает, называют еще какие-то смешные фамилии олигархов, которые тоже составляют определенную политическую силу.
Да не поддерживает нас никто. Меня на беседы приглашали последние два мэра - Элксниньш и Игорь Прелатов. Мне кажется, я доходчиво им объяснила, что "Чайка" будет писать о том, что происходит. Пусть они хорошо работают, и "Чайка" будет хорошо про них писать - мы только за.
Когда мне говорят, что у Даугавпилса плохой имидж, что нужно создавать ему положительный образ и вообще популяризировать город - ну так конечно же! Только медиа не могут этим заниматься, когда в городе происходит коррупция, воровство, кумовство и так далее. Если все будут работать честно, то и журналисты будут писать, что все прекрасно".
Как призналась Инна, сейчас дела у издания идут не совсем благополучно, виной чему - высокие налоги и Covid-19:
"Вообще, медиа - это такая сфера, в которой очень сложно зарабатывать деньги. Налоги, которые приходится платить - ну это просто не укладывается в голове. У нас всего два человека на трудовом договоре, и бывает, что некоторые месяцы даже мы себе зарплату не платим. Все остальные на авторских договорах. И при этом я перечисляю, допустим, три с половиной тысячи евро людям зарплаты и около тысячи за месяц - налогов. Это просто какой-то бред.
Летом мы рассчитывали, что объем рекламы будет увеличиваться, а он начал падать - вторая волна коронавируса пришла ровно так, как прогнозировали. Рекламный рынок в Даугавпилсе такой, какой есть - в основном мы работаем с малым и средним бизнесом, большая его часть - это сфера услуг, и именно по ней вся эта история ударила особенно сильно.
В первую волну нас поддерживали фонды. Тогда, с одной стороны, объемы рекламы упали, а с другой - нужно было увеличивать объем контента - люди просто не понимали, что происходит, и нужно было про это рассказывать. Тогда многим независимым медиа помогли фонды. Как будет сейчас, пока неясно".
Краудфандинг
После сложившейся ситуации в сентябре "Чайка" запустила краудфандинг-проект. Как сказано в кампании по сбору средств, молодому изданию нужна помощь читателей.
"Это тоже был момент истины для меня. На Facebook у нас порядка 11 тысяч подписчиков, также хорошие показатели на сайте и в Instagram. Я довольно тяжело принимала это решение - вот так начать просить деньги, но на самом деле сейчас многие занимаются краудфандингом. Если человек понимает, что для работы независимой редакции нужны деньги, пусть у него будет возможность помочь. Для этого мы делились кампанией в соцсетях, где объясняли, призывали и предлагали помочь.
Это ведь не хобби или работа по выходным, это работа, блин, иногда 24/7.
Довольно скоро началась полемика - "Вот, мол, уже денег просить начали!". Кто-то снова написал: "Вам же политики платят". Но нет, как я сказала, "Чайка" - первое СМИ в истории журналистики Даугавпилса без поддержки политиков или бизнесменов. По сути, это просто несколько человек, которые хотят заниматься журналистикой, поэтому нам и нужна помощь. Может быть, для людей это еще не совсем понятно.
Видео для краудфандинг-кампании "Чайки"
Своим опытом с нами делились литовские коллеги - они за первый месяц заработали 15 тысяч евро, но у них была шумиха, громкая ситуация - их программу на телевидении закрыли из-за претензии политиков, и они сделали на YouTube громкую кампанию. Но там узнаваемые лица, да и Вильнюс - не Даугавпилс.
Но мы работаем", - заключила Инна.