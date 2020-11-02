Инна Плавока, создатель первого независимого СМИ в Даугавпилсе: о городе и работе

Когда мне говорят, что у Даугавпилса плохой имидж, что нужно создавать ему положительный образ и вообще популяризировать город - ну так конечно же! Только медиа не могут этим заниматься, когда в городе происходит коррупция, воровство, кумовство и так далее. Если все будут работать честно, то и журналисты будут писать, что все прекрасно".

Как призналась Инна, сейчас дела у издания идут не совсем благополучно, виной чему - высокие налоги и Covid-19:

"Вообще, медиа - это такая сфера, в которой очень сложно зарабатывать деньги. Налоги, которые приходится платить - ну это просто не укладывается в голове. У нас всего два человека на трудовом договоре, и бывает, что некоторые месяцы даже мы себе зарплату не платим. Все остальные на авторских договорах. И при этом я перечисляю, допустим, три с половиной тысячи евро людям зарплаты и около тысячи за месяц - налогов. Это просто какой-то бред.

С любимой Зарой ФОТО: из личного архива Инны Плавоки

Летом мы рассчитывали, что объем рекламы будет увеличиваться, а он начал падать - вторая волна коронавируса пришла ровно так, как прогнозировали. Рекламный рынок в Даугавпилсе такой, какой есть - в основном мы работаем с малым и средним бизнесом, большая его часть - это сфера услуг, и именно по ней вся эта история ударила особенно сильно.

В первую волну нас поддерживали фонды. Тогда, с одной стороны, объемы рекламы упали, а с другой - нужно было увеличивать объем контента - люди просто не понимали, что происходит, и нужно было про это рассказывать. Тогда многим независимым медиа помогли фонды. Как будет сейчас, пока неясно".

Краудфандинг

После сложившейся ситуации в сентябре "Чайка" запустила краудфандинг-проект. Как сказано в кампании по сбору средств, молодому изданию нужна помощь читателей.

"Это тоже был момент истины для меня. На Facebook у нас порядка 11 тысяч подписчиков, также хорошие показатели на сайте и в Instagram. Я довольно тяжело принимала это решение - вот так начать просить деньги, но на самом деле сейчас многие занимаются краудфандингом. Если человек понимает, что для работы независимой редакции нужны деньги, пусть у него будет возможность помочь. Для этого мы делились кампанией в соцсетях, где объясняли, призывали и предлагали помочь.

Это ведь не хобби или работа по выходным, это работа, блин, иногда 24/7.

Довольно скоро началась полемика - "Вот, мол, уже денег просить начали!". Кто-то снова написал: "Вам же политики платят". Но нет, как я сказала, "Чайка" - первое СМИ в истории журналистики Даугавпилса без поддержки политиков или бизнесменов. По сути, это просто несколько человек, которые хотят заниматься журналистикой, поэтому нам и нужна помощь. Может быть, для людей это еще не совсем понятно.

Видео для краудфандинг-кампании "Чайки"

Своим опытом с нами делились литовские коллеги - они за первый месяц заработали 15 тысяч евро, но у них была шумиха, громкая ситуация - их программу на телевидении закрыли из-за претензии политиков, и они сделали на YouTube громкую кампанию. Но там узнаваемые лица, да и Вильнюс - не Даугавпилс.