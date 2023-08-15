Падение рубля: тысячи трудовых мигрантов готовятся покинуть Россию

По его словам, недавно был проведен большой опрос узбекской диаспоры. В нем приняли участие 22 800 человек, 50% из которых подумывают о том, чтобы уехать из России, 25% делать этого не планируют, а оставшаяся четверть еще не решила, как поступить.

Из-за роста курса доллара заработок мигрантов в России падает и становится равноценным доходам на родине, указывает Исмаилов. По его словам, отток трудовых мигрантов ожидается в наименее оплачиваемых сферах - торговле, общепите, курьерской доставке и сельском хозяйстве.

Представитель таджикской диаспоры в России Абдулло Давлатов сообщил, что мигранты теряют часть доходов из-за конвертации валюты. Это осуществляется по местному курсу страны-получателя. В связи с этим увеличивается поток мигрантов в другие страны, тогда как все больше таджиков хотят уехать из России.

Так, например, у граждан Таджикистана сейчас есть возможность отправиться на заработки в 15 стран. Если раньше наиболее популярными направлениями были Россия и Казахстан, то теперь это Южная Корея и Великобритания, где таджики проводят сельскохозяйственный сезон.