Падение рубля: тысячи трудовых мигрантов готовятся покинуть Россию

Россию могут покинуть до 30% трудовых мигрантов. Это связано с падением рубля по отношению к доллару и евро, в результате чего снизились доходы мигрантов, сообщил изданию "Ведомости" глава узбекской диаспоры в Москве Бахром Исмаилов.
По его словам, недавно был проведен большой опрос узбекской диаспоры. В нем приняли участие 22 800 человек, 50% из которых подумывают о том, чтобы уехать из России, 25% делать этого не планируют, а оставшаяся четверть еще не решила, как поступить.
Из-за роста курса доллара заработок мигрантов в России падает и становится равноценным доходам на родине, указывает Исмаилов. По его словам, отток трудовых мигрантов ожидается в наименее оплачиваемых сферах - торговле, общепите, курьерской доставке и сельском хозяйстве.
Представитель таджикской диаспоры в России Абдулло Давлатов сообщил, что мигранты теряют часть доходов из-за конвертации валюты. Это осуществляется по местному курсу страны-получателя. В связи с этим увеличивается поток мигрантов в другие страны, тогда как все больше таджиков хотят уехать из России.
Так, например, у граждан Таджикистана сейчас есть возможность отправиться на заработки в 15 стран. Если раньше наиболее популярными направлениями были Россия и Казахстан, то теперь это Южная Корея и Великобритания, где таджики проводят сельскохозяйственный сезон.
В 2021 году средняя зарплата мигрантов составляла 47 100 рублей в месяц (639 евро по курсу 2021 года; 449 долларов по нынешнему курсу).
Тогда самые большие зарплаты были у занятых в строительстве и сфере ремонта, где люди получали 54 тысячи рублей, а самые маленькие - в сельском хозяйстве - всего 37 тысяч рублей.
Россия становится все менее привлекательной в глазах иностранных работников в том числе и из-за сложной миграционной политики и плохого отношения правозащитных структур. Кроме того, уровень зарплат там значительно ниже по сравнению со странами Европы.
Больше всего отток мигрантов будет ощущаться в сельском хозяйстве, где рабочие заняты неквалифицированным трудом, указывает глава консультационного агентства "ГК Анкор" Юлия Аксенова. По ее словам, работодатели пытаются заполнить вакансии местными кандидатами, поднимая зарплаты на 10-15%.
Конкуренция за работников из Средней Азии растет, поэтому Россия хочет привлечь граждан других стран, предоставляя рабочие места жителям Индии, Индонезии и Ирана.
Министерство труда и социальной защиты РФ прогнозирует, что к 2030 году в России будет 3,5 миллиона трудовых мигрантов, что на 4000 больше, чем в 2022 году.
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